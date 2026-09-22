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Google повертається на ринок дорогих ноутбуків із новою лінійкою

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Google повертається на ринок дорогих ноутбуків із новою лінійкою
Google не вироблятиме Googlebook самостійно, ноутбуки випускатимуть компанії Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo
фото:Google

Нові пристрої працюватимуть із функціями штучного інтелекту Gemini та будуть тісно інтегровані з Android

Google представила нову лінійку ноутбуків Googlebook, ціни на які починатимуться від $899. Перші моделі випускатимуть Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Хто випускатиме Googlebook

Google не вироблятиме нові ноутбуки самостійно. До запуску вона залучила Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo.

Перші моделі матимуть сенсорні екрани діагоналлю від 13 до 15 дюймів і працюватимуть до 14 годин без підзарядки. На старті ноутбуки отримають процесори Intel Core Ultra Series 3 або Qualcomm Snapdragon X, а в майбутньому Google планує додати моделі на чипах MediaTek.

Компанія робить пристрої тонкими та легкими: вага деяких моделей становитиме близько 2,2 фунта, тобто приблизно 1 кг.

Ноутбук зможе працювати зі смартфоном

Одна з головних особливостей Googlebook – інтеграція з Android. Користувач зможе почати роботу на смартфоні, а потім продовжити її на ноутбуці. Також на Googlebook можна буде запускати окремі застосунки та ігри зі смартфона, а ще отримувати доступ до фотографій і файлів телефону.

Google заявила, що в майбутньому хоче забезпечити подібний зв'язок і з iPhone, але на момент запуску така можливість не передбачена.

Операційна система Googlebook поєднує елементи Android та ChromeOS. Вона матиме віджети, список застосунків і меню налаштувань, схожі на Android. Google обіцяє регулярні оновлення програмного забезпечення протягом 10 років.

Gemini шукатиме файли та аналізуватиме екран

Google вбудувала у ноутбуки кілька функцій штучного інтелекту. Зокрема, невелика модель Gemini Nano v3 зможе аналізувати файли та фотографії безпосередньо на пристрої. Завдяки цьому користувачі зможуть шукати потрібні документи не лише за назвами, а й за описом їхнього вмісту.

Ще одна функція – Magic Pointer. Вона активується рухом курсора та допомагає Gemini зрозуміти, на який текст або елемент на екрані звертає увагу користувач. Після запиту відкривається вікно Gemini з відповіддю.

Google також намагається зробити ШІ частиною повсякденної роботи з ноутбуком, а не окремим додатковим інструментом.

Google знову пробує зайняти преміальний сегмент

Для Google це вже друга спроба закріпитися на ринку дорогих ноутбуків. У 2017 році компанія представила Pixelbook за $999, однак у 2022 році припинила випуск цієї лінійки.

Тепер Google знову заходить у преміальний сегмент, але вже через партнерство з виробниками техніки. У компанії заявляють, що орієнтуються насамперед на користувачів Android та програмістів.

Нові Googlebook конкуруватимуть у сегменті, де виробники дедалі активніше вбудовують ШІ у ноутбуки. Зокрема, Apple цього року представила MacBook Neo за $699, який коштує дешевше за Googlebook.

Усі нові Googlebook матимуть рік підписки Google AI Pro, яка зазвичай коштує $19,99 на місяць. Вона включає розширений доступ до інструментів Gemini та 5 ТБ хмарного сховища. Також покупці отримають по три місяці YouTube Premium, Adobe Photoshop і CapCut.

Попередні замовлення на Googlebook стартували 21 вересня. У США ноутбуки почнуть відправляти покупцям 4 жовтня, а 5 жовтня вони мають надійти у продаж у Канаді, Великій Британії, Ірландії, Франції, Німеччині та Австралії.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про можливості Gemini, який під час тестування кібербезпеки самостійно отримав доступ до систем трьох реальних компаній. Модель знайшла облікові дані у відкритих репозиторіях або підібрала пароль, однак припинила дії після того, як визначила, що працює зі справжніми компаніями. Google повідомила організації про інциденти та заявила, що шкоди їм не завдано.

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Теги: Google штучний інтелект Android Gemini

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