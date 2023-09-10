У Google Chrome з’явилася нова функція

Google додав нову функцію в десктопний Chrome: копіювання кадрів із відео

Google додає нову функцію в десктопний Chrome: копіювання кадрів із відео. Вона дозволяє зберегти стоп-кадр у буфер обміну як звичайну картинку.

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Щоб увімкнути функцію, відкрийте будь-яке відео на YouTube або іншій платформі та двічі клацніть по відео правою кнопкою миші. У вікні виберіть «Копіювати кадр відео» – і картинка збережеться в буфер обміну. Примітно, що зображення виходить чистим без інтерфейсу програвача і чорних рамок по краях. Щоб зберегти зображення на диску, відкриваємо Paint або інший графічний редактор і аналогічним способом вставляємо картинку.

Найкраще скріншоти виходять, коли відео стоїть на паузі: якщо натиснути «Копіювати кадр відео» під час відтворення, результат може вийти змащеним та нечітким.

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Функція вже доступна у Chrome 116 для Windows, MacOS, Linux та ChromeOS. Якщо ви оновили браузер, але новий пункт меню, як і раніше, не з’являється, доведеться почекати кілька днів.

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