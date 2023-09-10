Головна Техно Девайси
search button user button menu button

У Google Chrome з’явилася нова функція

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Google Chrome з’явилася нова функція
Найкраще скріншоти виходять, коли відео стоїть на паузі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Google додав нову функцію в десктопний Chrome: копіювання кадрів із відео

Google додає нову функцію в десктопний Chrome: копіювання кадрів із відео. Вона дозволяє зберегти стоп-кадр у буфер обміну як звичайну картинку.

Щоб увімкнути функцію, відкрийте будь-яке відео на YouTube або іншій платформі та двічі клацніть по відео правою кнопкою миші. У вікні виберіть «Копіювати кадр відео» – і картинка збережеться в буфер обміну. Примітно, що зображення виходить чистим без інтерфейсу програвача і чорних рамок по краях. Щоб зберегти зображення на диску, відкриваємо Paint або інший графічний редактор і аналогічним способом вставляємо картинку.

Найкраще скріншоти виходять, коли відео стоїть на паузі: якщо натиснути «Копіювати кадр відео» під час відтворення, результат може вийти змащеним та нечітким.

Функція вже доступна у Chrome 116 для Windows, MacOS, Linux та ChromeOS. Якщо ви оновили браузер, але новий пункт меню, як і раніше, не з’являється, доведеться почекати кілька днів.

Нагадаємо, що нещодавно у WhatsApp з’явилась нова важлива функція для користувачів. WhatsApp додав можливість редагування надісланих повідомлень протягом 15 хвилин після відправки. 

Теги: Google Chrome

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадяни ЄС нарікають на проблему пошуку житла
Українські біженці стали однією з причин житлової кризи в ЕС – Bloomberg
5 вересня, 10:19
«Дія.Освіта» дає можливість здобути професію за допомогою інтерактивних симуляторів, серіалів та подкастів
Українці можуть опанувати нові спеціальності у «Дія.Освіта»: повний перелік
1 вересня, 08:05
Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2
Розвідка отримала особливий подарунок від виробника знаменитих дронів в честь свята
24 серпня, 12:34
Google привітав українців із Днем Незалежності яскравим дудлом
Google оригінально привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня, 11:32
У Росії фіксуються масові збої в роботі Google
Збої в роботі Google: влада Росії знайшла вихід
13 серпня, 06:46
Офіс Google
Google блокує сервіси підсанкційним російським компаніям
11 серпня, 11:35

Девайси

У Google Chrome з’явилася нова функція
У Google Chrome з’явилася нова функція
Експерти розповіли, як правильно обирати кабелі та адаптери для зарядки
Експерти розповіли, як правильно обирати кабелі та адаптери для зарядки
Ілон Маск таємно зірвав атаку ЗСУ біля Криму – CNN
Ілон Маск таємно зірвав атаку ЗСУ біля Криму – CNN
Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone – ЗМІ
Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone – ЗМІ
Фірма екснардепа продала ЗСУ несправні дрони на 800 млн грн
Фірма екснардепа продала ЗСУ несправні дрони на 800 млн грн
Meta може запустити платну версію в Instagram і Facebook
Meta може запустити платну версію в Instagram і Facebook

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Війна триває. Хто замінить воїнів на передовій?
26K
Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю
22K
ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку
19K
Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»
16K
ЗСУ показали, як беруть окупантів у полон після ближнього бою
12K
Комбіновані удари: розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Вчора, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Вчора, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Вчора, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
8 вересня, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
8 вересня, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту