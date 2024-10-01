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Секс-скандал у РФ: депутат, який привів повію у Держдуму, може опинитися на фронті

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Секс-скандал у РФ: депутат, який привів повію у Держдуму, може опинитися на фронті
Денис Парфьонов після публікації скандального відео відмовився від будь-яких коментарів
фото з відкритих джерел

У громадській організації «Ветерани Росії» стверджують, що відео з кабінету депутата Парфьонова шокувало навіть бійців на фронті

 

Депутат Держдуми Денис Парфьонов, якого підозрюють в участі у секс-відео прямо у робочому кабінеті у будівлі російського парламенту, має вирушити на «СВО». З такою вимогою виступили представники громадської організації «Ветерани Росії». Про це повідомляє пропагандистське «РИА Новости».

В організації вважають, що якщо вина Дениса Парфьонова буде підтверджена, то заходи щодо нього мають бути вжиті негайно. І таким варіантом могла б бути служба у зоні бойових дій на благо Росії.

Повідомляється, що скандал стався ще 20 вересня, коли в Мережі з'явилося відео за участю чоловіка, схожого на комуніста Дениса Парфьонова, та секс-працівниці. На камеру потрапили їхні інтимні моменти. При цьому на столі були елементи партійної атрибутики. У КПРФ заявили, що ситуація потребує ретельного вивчення.

Натомість депутат Держдуми Денис Парфьонов після публікації скандального відео відмовився від будь-яких коментарів.

Нагадаємо, одіозний митрополит РПЦ втратив посаду після секс-скандалу з юнаком.  Кколишнього главу відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Іларіона (Григорія Алфєєва), обвинуваченого в секс-домаганнях до келійника, відсторонено від посади. Відповідне рішення ухвалив синод. Іларіон очолював Будапештсько-Угорську єпархію, Синодальну біблійно-богословську комісію і комісію Міжсоборної присутності з богослов'я і богословської освіти. Патріархія РПЦ сформувала комісію з вивчення ситуації в єпархії.

Раніше повідомлялося, що Netflix піддався жорсткій критиці після того, як глядачі побачили 6 епізод серіалу «Чоловік у повний зріст». Про це повідомляє Daily Mail. Повідомляється, що глядачів шокувала сцена у фінальній серії, де голий актор продемонстрував ерегований статевий орган. Скандальній сцені передував епізод з шаленим сексом Раймонда Піпграсса та Марти Крокер. Потім у кімнату вірвався Чарлі Крокер. Спочатку герой Тома Пелфрі прикрився простирадлом, але потім зірвав його і продемонстрував свій ерегований статевий орган Крокеру.

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Теги: депутат скандал відео секс Державна Дума

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