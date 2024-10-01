Секс-скандал у РФ: депутат, який привів повію у Держдуму, може опинитися на фронті

У громадській організації «Ветерани Росії» стверджують, що відео з кабінету депутата Парфьонова шокувало навіть бійців на фронті

Депутат Держдуми Денис Парфьонов, якого підозрюють в участі у секс-відео прямо у робочому кабінеті у будівлі російського парламенту, має вирушити на «СВО». З такою вимогою виступили представники громадської організації «Ветерани Росії». Про це повідомляє пропагандистське «РИА Новости».

В організації вважають, що якщо вина Дениса Парфьонова буде підтверджена, то заходи щодо нього мають бути вжиті негайно. І таким варіантом могла б бути служба у зоні бойових дій на благо Росії.

Повідомляється, що скандал стався ще 20 вересня, коли в Мережі з'явилося відео за участю чоловіка, схожого на комуніста Дениса Парфьонова, та секс-працівниці. На камеру потрапили їхні інтимні моменти. При цьому на столі були елементи партійної атрибутики. У КПРФ заявили, що ситуація потребує ретельного вивчення.

Натомість депутат Держдуми Денис Парфьонов після публікації скандального відео відмовився від будь-яких коментарів.

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