Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вбивство Фаріон. Суд арештував набір для шиття, білизну та ключі

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вбивство Фаріон. Суд арештував набір для шиття, білизну та ключі
Арештувати майно просило слідство у справі вбивства Фаріон
фото з відкритих джерел

Суд наклав арешт на майно Фаріон, яке було виявлено та вилучено 19 липня під час проведення огляду ординаторської відділення невідкладної медичної допомоги лікарні.

Галицький районний суд Львова арештував закордонний паспорт вбитої професорки та мовознавиці Ірини Фаріон, гаманець, ключі від квартири та особисті речі, вилучені в ординаторській лікарні, куди доставляли її після поранення в голову. Про це повідомляють «Українськi Новини» із посиланням на матеріали суду.

Арештувати майно просило слідство у справі вбивства Фаріон.

Суд наклав арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 19 липня під час проведення огляду ординаторської відділення невідкладної медичної допомоги лікарні.

Зокрема арештовано жіночу шкіряну сумку бежевого кольору, у якій містився мобільний телефон марки «Самсунг» у чохлі фіолетового кольору, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на імʼя Ірини Фаріон, набір для шиття, звʼязку із п’яти ключів із чохлом рожевого кольору, чохол синього кольору з окулярами, гребінець, ручка, олівець, звʼязка із двох ключів та магнітним ключем та брелком у вигляді собаки, зарядний пристрій, щітка для волосся рожевого кольору, гаманець із принтом чорно-білого кольору, банківську картку «Приватбанк» та готівкові кошти. 

Арештована також косметичка із надписом Clinique у якій міститься: дзеркало, заколка для волосся, блістери з таблетками, поліетиленовий пакет блакитного кольору зі змінною білизною, майка фіолетового кольору, босоніжки жіночі шкіряні 36 розміру.

Крім того, суд арештував валізу у якій міститься: кофта бежевого кольору, шльопанці бежевого кольору, шльопанці рожевого кольору, заколка для волосся, три книги, тюбик із кремом, сукня коричнева, сукня синя, чорний боді, майка синя, жовті штани, жовта спідниця, блакитна сукня, жовта сорочка, плаття фіолетове, сукня рожева, купальник, майка рожева, шкарпетки жовті, кофта фіолетова, червона футболка, сукня біло-блакитна, косметичка фіолетового кольору із засобами особистої гігієни, пенал білого кольору із лікарськими препаратами, сумка жіночка шкіряна сіро-зеленого кольору.

Галицький районний суд Львова арештував особисті речі вбитої Ірини Фаріон
Галицький районний суд Львова арештував особисті речі вбитої Ірини Фаріон
Скриншот ухвали суду

Рішення суду про арешт майна було ухвалено 22 липня.

Раніше поліція, у межах розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись зловмисник під час підготовки замаху. У ньому знайшли безліч речей, які можуть належати вбивці.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  Того ж вечора  колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї. 

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ірина Фаріон була символом боротьби за українську мову та нашу ідентичність»
Вбивство Ірини Фаріон. Українське суспільство вимагає знайти всіх причетних осіб
26 липня, 19:45
Кожен український патріот може опинитись на прицілі московитів
Стріляли в українство. В усіх нас
20 липня, 14:33
Юрій Рибчинський: «Ірина Фаріон була пристрасною захисницею і берегинею української мови»
Герой України Юрій Рибчинський назвав тих, хто продовжуватиме справу Ірини Фаріон
21 липня, 12:23
У Львові проходить прощання із Іриною Фаріон, яка була вбита біля власного дому
Смерть біля власного дому: Білозір провела паралелі між вбивством Фаріон та її чоловіка
22 липня, 14:21
Затримання ймовірного вбивці Фаріон, запобіжний захід керівнику метро. Головне за 25 липня
Затримання ймовірного вбивці Фаріон, запобіжний захід керівнику метро. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00
Ігор Сулима неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві
Хто взявся захищати підзрюваного у вбивстві Фаріон? Досьє на адвоката
26 липня, 17:36
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон, відкриття Олімпійських ігор. Головне за 26 липня
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон, відкриття Олімпійських ігор. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
Поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
21 липня, 22:05
Донька Ірина Фаріон на засіданні суду
Донька Фаріон прокоментувала рішення суду щодо підозрюваного у вбивстві
26 липня, 19:08

Суспільство

Перебування у прикордонних районах. Уряд запровадив нове правило для чоловіків
Перебування у прикордонних районах. Уряд запровадив нове правило для чоловіків
Вбивство Фаріон. Суд арештував набір для шиття, білизну та ключі
Вбивство Фаріон. Суд арештував набір для шиття, білизну та ключі
На війні загинув шеф-кухар відомого ресторану Сергій Пантак
На війні загинув шеф-кухар відомого ресторану Сергій Пантак
Епопея із відбудовою «Охматдиту»: МОЗ створив спеціальну раду контролю
Епопея із відбудовою «Охматдиту»: МОЗ створив спеціальну раду контролю
Разом із побратимами зупинив ворожі танки на Чернігівщині. Згадаймо Максима Кукліновського
Разом із побратимами зупинив ворожі танки на Чернігівщині. Згадаймо Максима Кукліновського
Вибухи в Києві та обстріл Харківщини: головне за ніч
Вибухи в Києві та обстріл Харківщини: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
42K
Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю
31K
На британських ядерних підводних човнах знайдено білоруський слід – The Telegraph
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
27K
Ракетна атака на Київ: ворог цілив балістичними ракетами
11K
Яблучний спас 2024: що потрібно нести у церкву на Преображення Господнє, традиції та прикмети цього дня

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Вчора, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua