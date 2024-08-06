Вбивство Фаріон. Суд арештував набір для шиття, білизну та ключі

Суд наклав арешт на майно Фаріон, яке було виявлено та вилучено 19 липня під час проведення огляду ординаторської відділення невідкладної медичної допомоги лікарні.

Галицький районний суд Львова арештував закордонний паспорт вбитої професорки та мовознавиці Ірини Фаріон, гаманець, ключі від квартири та особисті речі, вилучені в ординаторській лікарні, куди доставляли її після поранення в голову. Про це повідомляють «Українськi Новини» із посиланням на матеріали суду.

Арештувати майно просило слідство у справі вбивства Фаріон.

Суд наклав арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 19 липня під час проведення огляду ординаторської відділення невідкладної медичної допомоги лікарні.

Зокрема арештовано жіночу шкіряну сумку бежевого кольору, у якій містився мобільний телефон марки «Самсунг» у чохлі фіолетового кольору, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на імʼя Ірини Фаріон, набір для шиття, звʼязку із п’яти ключів із чохлом рожевого кольору, чохол синього кольору з окулярами, гребінець, ручка, олівець, звʼязка із двох ключів та магнітним ключем та брелком у вигляді собаки, зарядний пристрій, щітка для волосся рожевого кольору, гаманець із принтом чорно-білого кольору, банківську картку «Приватбанк» та готівкові кошти.

Арештована також косметичка із надписом Clinique у якій міститься: дзеркало, заколка для волосся, блістери з таблетками, поліетиленовий пакет блакитного кольору зі змінною білизною, майка фіолетового кольору, босоніжки жіночі шкіряні 36 розміру.

Крім того, суд арештував валізу у якій міститься: кофта бежевого кольору, шльопанці бежевого кольору, шльопанці рожевого кольору, заколка для волосся, три книги, тюбик із кремом, сукня коричнева, сукня синя, чорний боді, майка синя, жовті штани, жовта спідниця, блакитна сукня, жовта сорочка, плаття фіолетове, сукня рожева, купальник, майка рожева, шкарпетки жовті, кофта фіолетова, червона футболка, сукня біло-блакитна, косметичка фіолетового кольору із засобами особистої гігієни, пенал білого кольору із лікарськими препаратами, сумка жіночка шкіряна сіро-зеленого кольору.

Галицький районний суд Львова арештував особисті речі вбитої Ірини Фаріон Скриншот ухвали суду

Рішення суду про арешт майна було ухвалено 22 липня.

Раніше поліція, у межах розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись зловмисник під час підготовки замаху. У ньому знайшли безліч речей, які можуть належати вбивці.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.