«Військові звитяги не виправдовують погроз». Bihus.Info прокоментувало скандал з Калюжною

Редакція Bihus.info стверджує, що погрозам в комунікації між журналістами і військовими не місце

Редакція Bihus.info відреагувала на ситуацію з погрозами журналістці та колишній співробітниці Анні Калюжній. Зокрема, журналісти вважають, що погрози щодо неї та її батьків є неприпустимими.

«Ми не в праві говорити за Аню чи пояснювати якось її слова, і не несемо відповідальності за трактування її слів іншими людьми. Прочитати допис і зробити власні висновки, а також побачити скріншоти листування з погрозами ви можете на сторінці Ані у Facebook. Однак ми певні, що погрозам в комунікації між журналістами і військовими не місце. Власне, як і між будь-ким в нашій країні. Емоційні реакції створюють конфлікти і розкол між тими, хто очевидно на одному боці. Погрози лише поглиблюють проблеми в нашому і без того розхитаному суспільстві. І це на руку лише нашому ворогу», – йдеться в повідомленні.

Редакція висловила сподівання, що бригада розуміє, що висловлювати погрози неприпустимо.

«Ми розуміємо, що це не позиція всієї бригади. Але подібні погрози навіть від окремих представників на емоціях – ницість. І переконані, що і в самій бригаді розуміють, що це неприпустимо. Сподіваємось, цей інцидент викличе штатну справедливу реакцію і відповідальність», – додали журналісти.

Нагадаємо, журналістка Анна Калюжна заявила про погрози вбивством та зґвалтуванням їй та її батькам. За словами журналістки, погрози стали надходити після допису одного з командирів бригади – Дмитра Кухарчука, де той звинуватив Калюжну в «нівелюванні крові» загиблих захисників України під Авдіївкою.

Раніше Анна Калюжна відреагувала на пост блогерки і журналістки Яніни Соколової, де та закликала Генштаб ЗСУ терміново надіслати підкріплення для третьої окремої штурмової бригади на межу Харківської та Луганської областей через загрозу прориву окупаційних військ. «У ці хвилини третя окрема штурмова бригада героїчно тримає рубежі, попри чисельні наступи і переважаючу силу ворога та відсутність резервів», – написала Соколова.