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Компанія Apple випустить свій перший складний смартфон

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Компанія Apple випустить свій перший складний смартфон
фото з відкритих джерел

Чутки про розробку складаного iPhone компанією Apple з’являються вже давно

Ринок складаних смартфонів останнім часом загальмувався, а інтерес покупців до них знизився. Проте, за словами аналітика з питань дисплеїв Росса Янга, ситуація може змінитися з появою складаного iPhone компанії Apple. Про це пише МacRumors.

У своєму звіті про поточний стан ринку складаних смартфонів Янг зазначає, що Apple, ймовірно, увійде в цей сегмент у другій половині 2026 року. Він вважає, що «панівне становище Apple на ринку флагманських смартфонів» може суттєво підштовхнути розвиток ринку складаних пристроїв у 2026 році. Це може зробити цей рік рекордним для галузі.

Янг прогнозує зростання ринку складаних смартфонів більш ніж на 30% у 2026 році, після чого очікується стабільне збільшення на 20% щороку у 2027 та 2028 роках.

Чутки про розробку складаного iPhone компанією Apple з’являються вже давно, і деякі експерти припускають, що компанія може представити свій перший складаний смартфон у вересні 2026 року.

Очікується, що новинка матиме екран діагоналлю від 7,9 до 8,3 дюйма та дизайн у стилі «розкладачки» Samsung Galaxy Flip. Такий пристрій складатиметься вертикально, що дозволить використовувати його як повнорозмірний iPhone у розгорнутому стані, а в складаному – як компактний кишеньковий гаджет.

Також компанії Apple загрожує перший в історії штраф відповідно до нового закону ЄС про цифрові ринки, який спрямований на запобігання антиконкурентній поведінці серед великих технологічних компаній. Зокрема, Apple звинуватить у тому, що вона не дозволяє розробникам направляти користувачів на джерела за межами App Store, де програми коштують дешевше.

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Теги: Apple смартфон гаджет

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