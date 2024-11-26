Працівниця метро Харкова повідомляла про переміщення ТЦК: як її покарали

Жінка щонайменше вісім разів публікувала у Telegram повідомлення про перебування працівників ТЦК у метро

Працівницю харківського метрополітену засудили за розміщення інформації про місцеперебування Збройних сил України та ТЦК. Вирок у справі виніс Київський районний суд Харкова ще 19 листопада, йдеться у Реєстрі судових рішень.

На лаві підсудних опинилася уродженка Харкова, яка працює контролером автоматичних пропускних пунктів станції Університет Комунального підприємства «Харківський метрополітен».

За даними слідства, жінка щонайменше вісім разів публікувала у Telegram повідомлення про перебування працівників військових формувань на станції метрополітену Академіка Барабашова.

14 листопада жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 114-2 КК України (Несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Підсудній призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.

Жінці скасували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та звільнили в залі суду. Також у засудженої конфіскували мобільний телефон.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва 17 листопада цього року. Йому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

Також повідомлялося про те, що Служба безпеки оголосила підозру 38-річному підприємцю з Херсонщини, який надавав російським загарбникам інформацію про проукраїнських активістів та учасників руху опору. Зазначається, що на замовлення свого «шефа» підозрюваний ще до початку повномасштабної війни захопив землі рекреаційного призначення у курортному Лазурному, за що був обвинувачений українськими правоохоронцями у шахрайстві і відмиванні грошей.

До слова, Служба безпеки України затримала ще одного агента РФ у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала російська воєнна розвідка.