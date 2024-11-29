Названо смартфон з найкращою автономністю нарівні з iPhone 16 Plus

При активному використанні смартфон протримався більше 18 годин

Експерти протестували акумулятор «флагмана нового покоління» iQOO 13, влаштувавши йому низку різних тестів. Виявилося, що це один з «найживучіших» смартфонів за всю історію тестів ресурсу. Про це пише GSMArena.

При активному використанні смартфон протримався 18 годин і 3 хвилини. За цим параметром попереду тільки один девайс – актуальний iPhone 16 Plus з 18:49 годинами. Таким чином, в екосистемі Android – це абсолютний рекорд.

В огляді згадується, що в режимі розмови iQOO 13 витримує 36 годин і 47 хвилин, при перегляді відео – 20 годин і 33 хвилини, скролінг соцмереж – 17 годин і 25 хвилин, в іграх – 11 годин і 2 хвилини. Досягти такої автономності вдалося завдяки збільшенню ємності акумулятора з 5000 до 6000 мАг і високій енергоефективності чипа Snapdragon 8 Elite.

Що стосується зарядки, то для досягнення 100% потрібно всього 32 хвилини. Для порівняння, повна зарядка iPhone 16 Plus займає півтори години.

Нагадаємо, iQOO 13 вийшов із 6,82-дюймовим дисплеєм OLED BOE з частотою 144 Гц і піковою яскравістю 4500 ніт. Смартфон працює на Snapdragon 8 Elite (Gen 4): відзначається більш стабільний фреймрейт і менше нагрівання в іграх порівняно з iPhone 16 Pro Max.

Нагадаємо, що корпорація Apple прибере лоток для фізичних сім-карт із нових смартфонів у 2025 році.