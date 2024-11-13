Стала відома дата виходу нового дешевого iPhone

iPhone SE 4 матиме по-справжньому сучасний дизайн, запозичений в останніх поколінь iPhone

В останні місяці інтернет заполонило безліч чуток і витоків про новий бюджетний смартфон від Apple. Тепер інсайдери починають розкривати дату виходу iPhone SE 4, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів. Про це повідомив відомий інсайдер під ніком Jukanlosreve.

Apple запланувала вивести на ринок свій новий найдоступніший iPhone уже в березні 2025 року. На цей же період натякає південнокорейське видання Aju News.

Востаннє Apple оновлювала iPhone SE ще 18 березня 2022 року. Виходячи з дат минулих релізів і озброївшись інформацією про те, що LG вже почала виробництво модуля камери за три місяці до релізу, джерело вважає, що презентацію iPhone SE 4 варто чекати 21 березня 2025 року.

Згідно з попередніми витоками, iPhone SE 4 матиме по-справжньому сучасний дизайн, запозичений в останніх поколінь iPhone, відмовиться від рамок, фізичної кнопки і збільшиться в габаритах. Смартфон отримає OLED-дисплей діагоналлю 6,1 дюйма з роздільною здатністю 2532 × 1170 пікселів.

До того ж, пристрій оснастять процесором Apple A18, який встановлений в iPhone 16, і 8 ГБайт оперативної пам'яті. Цей апгрейд дасть змогу недорогому Айфону підтримувати ШІ-функції Apple Intelligence. А замість 12-Мп камер минулих років буде використовуватися датчик з роздільною здатністю 48 МП.

Аналітики впевнені, що такий iPhone сколихне ринок недорогих телефонів. Тим більше, що як мінімум одна особливість iPhone 17 Air може розчарувати користувачів. Але лише за умови, що цінник не сильно зросте. Нагадаємо, актуальна модель iPhone SE 3, випущена навесні 2022 року, коштувала 429 доларів.

Нагадаємо, Apple розробляє новий застосунок, що допомагає людям з переддіабетом стежити за рівнем цукру та харчуванням. Мета цього проєкту – показати, як різні продукти впливають на рівень глюкози в крові, мотивуючи користувачів змінювати звички, аби зменшити ризик діабету.