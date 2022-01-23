Американці створили безпілотний візок для вагонів (відео)

Американські інженери розробили безпілотний візок для автоматизації залізничних вантажоперевезень

Американська компанія Parallel Systems представила безпілотний вагонний візок. Він може пересуватися як самостійно, так і в парі з іншим візком для перевезення вантажного контейнера.

За рух відповідають електродвигуни, а за навігацію — камери. Компанія зазначає, що один візок здатен проїхати до 800 км без підзарядки, а його повна зарядка триває менш години.

Для перевезення вантажу два безпілотні візки виїжджають з ангара та встають під вантажний кран, де на них встановлюють один або два контейнери загальною масою до 58 тонн.

Головна перевага такого підходу полягає в тому, що відразу після цього контейнер можна відправити до пункту призначення, не чекаючи, поки сформується та завантажиться поїзд із десятків вагонів.

При необхідності окремі пари візків з контейнерами можна об’єднувати у квазіпоїзд до 50 вагонів, в якому кожен вагон вноситиме рівний внесок у рух, а загальний аеродинамічний опір буде меншим. Об’єднання у склад при цьому відбуватиметься автоматично та навіть на ходу.

Аналогічно, якщо вантаж в процесі транспортування потрібно розділити та відвезти до двох різних пунктів призначення, то вагони зможуть роз’єднатись та поїхати кожен власним шляхом, не чекаючи “години або дні”, поки це зроблять робітники-люди на сортувальній станції, підкреслюють у стартапі.

Компанія зазначає, що запропонований нею підхід до вантажоперевезень здатен значно прискорити перевезення невеликих вантажів і зробити цей процес економічно виправданим. Крім того, можливість возити вантажі потоком і в невеликій кількості за раз дозволить зменшити мінімальні розміри вантажних залізничних станцій та внаслідок цього будувати їх ближче до підприємств.