Білл Гейтс закликав запровадити новий податок через загрозу ШІ

Мільярдер вважає, що автоматизація може залишити мільйони людей без роботи, а податки на роботів допоможуть фінансувати підтримку працівників

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс закликав уряди переглянути податкову систему через стрімкий розвиток штучного інтелекту та робототехніки. Він виступив за запровадження податку на роботів і ШІ, який, на його думку, може частково стримати заміну людей машинами та забезпечити кошти для підтримки працівників, які втратять роботу. Про це Гейтс написав у новому есе про майбутнє штучного інтелекту, повідомляє «Главком».

За словами Гейтса, нинішня податкова система фактично створює фінансовий стимул для компаній замінювати працівників автоматизованими системами. Коли бізнес наймає людину, він сплачує податки із зарплати. Натомість придбання робота може враховуватися як витрата компанії.

Гейтс вважає, що ситуацію потрібно змінити. Він пропонує оподатковувати роботів та використання ШІ, а отримані кошти спрямовувати на допомогу людям, які втратять роботу через автоматизацію, перекваліфікацію та соціальні програми. При цьому він визнає, що одного такого податку буде недостатньо для розв'язання проблеми.

Гейтс побоюється масової втрати робочих місць

Мільярдер попереджає, що ШІ може набагато швидше, ніж попередні технологічні революції, змінити ринок праці. Під загрозою опиняться не лише офісні професії. Після продажів, підтримки клієнтів, юридичної допомоги та програмування автоматизація може поширитися на будівництво, сферу обслуговування та інші професії.

Окрему проблему Гейтс бачить у тому, що не всі працівники зможуть швидко перекваліфікуватися. Він навів приклад 55-річного будівельника, якому після втрати роботи через автоматизацію можуть запропонувати зовсім іншу професію. На думку Гейтса, проста рекомендація «знайти іншу роботу» не вирішить проблему для багатьох людей.

Саме тому він також запропонував концепцію «людського заповідника» – сфер, де певні професії залишатимуться виключно за людьми, навіть якщо технологічно їх можна буде виконувати за допомогою ШІ чи роботів. Серед таких сфер він називає, зокрема, догляд за людьми, освіту та деякі медичні послуги.

Чому Гейтс вважає ШІ особливо небезпечним

У своєму есе Гейтс назвав три основні ризики розвитку штучного інтелекту. Перший – масова втрата робочих місць. Другий – використання ШІ злочинцями для кібератак та створення небезпечних біологічних загроз. Третій – вплив технологій на дітей, освіту та людські взаємини.

Водночас Гейтс не виступає проти розвитку ШІ. Він визнає, що технологія може суттєво покращити медицину, освіту та доступ людей до знань. Проблема, на його думку, полягає в тому, що суспільство та уряди поки не мають достатнього плану, як пережити перехід до економіки, де значну частину роботи виконуватимуть машини.

Гейтс наголошує, що діяти потрібно вже зараз – до того, як масштабне скорочення робочих місць призведе до зростання безробіття, посилення нерівності та соціальної напруги.

Важливо, що ідею «податку на роботів» Гейтс висловлював ще у 2017 році. У новому есе він підтвердив, що досі її підтримує, але тепер пов'язує її вже не лише з роботизацією, а й із набагато швидшим розвитком ШІ. Також варто нагадати, що мовна модель Claude, яка керує реальним магазином у Сан-Франциско разом із командою живих співробітників, звільнила свого першого працівника – за постійні запізнення.