Білл Гейтс запропонував створити «людський заповідник», де людей не замінюватиме ШІ

Деякі види діяльності, на його думку, мають залишатися за людьми через важливість людського контакту

За задумом Гейтса, людство може використовувати технології, але в окремих сферах вирішує не робити цього

Засновник Microsoft Білл Гейтс запропонував залишити частину професій виключно для людей, навіть якщо штучний інтелект і роботи зможуть виконувати їхню роботу краще. Таку ідею він назвав «людським заповідником» (Human Reserve) у новому есе про майбутнє ШІ, повідомляє «Главком».

За задумом Гейтса, суспільство може свідомо визначити сфери, де автоматизація буде обмежена. Він порівняв це з природними заповідниками: людство може використовувати технології, але в окремих сферах вирішує не робити цього, оскільки втрата людської участі буде надто великою.

Які професії можуть залишити людям

Гейтс наголосив, що технологічний прогрес може призвести до масштабного скорочення робочих місць. Під загрозою опиняться не лише офісні професії, а згодом і робота, пов'язана з фізичною працею та робототехнікою.

Водночас деякі види діяльності, на його думку, мають залишатися за людьми через важливість людського контакту. Серед прикладів він називає догляд за дітьми та роботу присяжних.

Окремо Гейтс навів приклад догляду за людьми похилого віку. Його батько помер від хвороби Альцгеймера у 2020 році, а в останні місяці життя за ним доглядали люди, які могли розуміти його навіть тоді, коли він уже не міг говорити. Саме цю складову людської взаємодії Гейтс вважає такою, яку не варто повністю передавати машинам. «Не хочеться, щоб діагноз про невиліковну хворобу тобі повідомляв робот, хоча технічно він може», – пояснює Гейтс.

Гейтс попередив про масштабні зміни на ринку праці

На думку мільярдера, нинішня хвиля розвитку ШІ відрізняється від попередніх технологічних революцій. Персональному комп'ютеру знадобилися десятиліття, щоб докорінно змінити ринок праці, тоді як штучний інтелект уже працює на пристроях, якими люди користуються щодня, і взаємодіє з ними природною мовою.

Гейтс попереджає, що першими можуть постраждати працівники продажів, служби підтримки клієнтів, розробники програмного забезпечення та юридичні асистенти. Згодом автоматизація може поширитися на аналіз даних, оцінювання кредитів, роботу з патентами, будівництво та сферу послуг.

Він також закликав уряди змінити податкову систему. За його словами, нинішні правила створюють економічний стимул замінювати людей машинами, оскільки витрати на працівників оподатковуються, тоді як придбання роботів можна списувати як витрати. Гейтс пропонує розглянути податки на роботів та використання ШІ, щоб зробити автоматизацію менш вигідною там, де вона безпосередньо витісняє людей.

Водночас Гейтс не закликає зупиняти розвиток технології. Він визнає, що глобально загальмувати розвиток ШІ навряд чи можливо через економічну та геополітичну конкуренцію. На його думку, тому урядам потрібно вже зараз готуватися до змін і визначати, яку частину роботи суспільство хоче свідомо залишити людям.

Варто нагадати, що Штучний інтелект допомагає ЗСУ нищити ворога, а дрони здатні обходити захист окупантів. Нові технології дозволяють уражати об'єкти навіть під час втрати зв'язку з оператором.