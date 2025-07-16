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Марк Цукерберг постане перед судом через виток даних

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Марк Цукерберг постане перед судом через виток даних
Марк Цукерберг буде свідчити у суді
фото із відкритих джерел

Акціонери Meta та Цукерберг зустрінуться у суді через ймовірні порушення конфіденційності

Марк Цукерберг та топ-менеджери Meta постануть перед судом у Делавері за позовом акціонерів на $8 млрд. Судовий процес, що починається цього тижня, стане кульмінацією багаторічного скандалу навколо витоку даних користувачів Facebook у 2018 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Акціонери вимагають від керівництва компанії, включаючи колишнього операційного директора Шеріла Сандберга та членів ради директорів, відшкодувати гігантські штрафи, які Meta заплатила регуляторам після історії з Cambridge Analytica. Серед відповідачів також відомі інвестори Марк Андреессен і Пітер Тіль, а також співзасновник Netflix Рід Гастінгс. 

Суть претензій полягає в тому, що керівництво компанії свідомо порушувало угоду 2012 року із Федеральною торговою комісією про захист персональних даних користувачів. Особливу увагу у процесі приділять тому, як саме топ-менеджери виконували свої обов'язки щодо нагляду за дотриманням цієї угоди.

Представники Meta вже назвали позовні вимоги надмірними та безпідставними. Компанія наголошує, що стала жертвою шахрайських дій з боку Cambridge Analytica, а не навмисне допускала порушення. Крім того, з 2019 року Meta інвестувала значні кошти у посилення захисту даних користувачів.

Цей процес набуває особливої актуальності на тлі нових питань до політики Meta в галузі штучного інтелекту та дебатів про приватність, що продовжуються, в цифрову епоху. Експерти зазначають, що результат справи може встановити важливі прецеденти в галузі відповідальності керівників технологічних компаній за захист даних користувача.

Судові слухання триватимуть вісім днів та пройдуть без участі присяжних. Фокус буде зосереджений на рішеннях, які ухвалювали керівництво Meta в період з 2012 по 2018 рік. Акціонерам належить довести, що рада директорів повністю знехтувала своїми обов'язками щодо контролю за дотриманням нормативних вимог – завдання, яке юристи називають одним із найскладніших у корпоративному праві.

Результат цього процесу може мати далекосяжні наслідки як для Meta, а й у всієї технологічної промисловості, встановлюючи нові стандарти відповідальності керівників за захист даних користувачів. Рішення суду очікується наприкінці липня.

Нагадаємо, глава Meta Марк Цукерберг повідомив про створення нового підрозділу в компанії Superintelligence Labs (MSL), який займеться розвитком штучного інтелекту наступного покоління. Керувати лабораторією будуть колишній генеральний директор Scale AI Олександр Ван та колишній очільник GitHub Нет Фрідман.

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Теги: Facebook Марк Цукерберг

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