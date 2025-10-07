Гейтс назвав професію, яка встоїть перед штучним інтелектом

Гейтс назвав професію, яка ще довго залишатиметься стійкою до автоматизації

Засновник Microsoft вважає, що штучний інтелект здатен змінити чимало галузей

Попри стрімкий розвиток ШІ, засновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що є професія, яка залишатиметься стійкою до автоматизації навіть через сто років. Про це повідомляє The Valley Vanguard.

За його словами, навіть через сто років розробка програмного забезпечення вимагатиме людського втручання, адже йдеться не лише про написання коду, а й про розв’язання складних завдань, ухвалення нестандартних рішень та створення інноваційних продуктів. Саме ці процеси, наголошує Гейтс, ґрунтуються на інтуїції, логіці та уяві, які машина відтворити повністю не здатна.

Багато програмістів підтверджують: ключові прориви часто з’являються завдяки моментам натхнення – ідеям, що виникають у результаті унікального людського мислення. Гейтс вважає, що цей фактор і надалі забезпечуватиме програмістам особливу роль у світі, де ШІ ставатиме дедалі потужнішим.

Водночас він зазначив, що крім програмування людський внесок буде незамінним у сферах біотехнологій та енергетики. Натомість адміністративні функції чи частина дизайнерських завдань дедалі частіше виконуються алгоритмами, здатними швидко планувати, генерувати текст чи створювати базові проєкти.

За прогнозом Гейтса, це не призведе до миттєвих скорочень, але стане ознакою масштабної трансформації ринку праці в епоху штучного інтелекту.

