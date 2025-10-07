Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Гейтс назвав професію, яка встоїть перед штучним інтелектом

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Гейтс назвав професію, яка встоїть перед штучним інтелектом
Гейтс назвав професію, яка ще довго залишатиметься стійкою до автоматизації
фото: depositphotos.com

Засновник Microsoft вважає, що штучний інтелект здатен змінити чимало галузей

Попри стрімкий розвиток ШІ, засновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що є професія, яка залишатиметься стійкою до автоматизації навіть через сто років. Про це повідомляє The Valley Vanguard.

За його словами, навіть через сто років розробка програмного забезпечення вимагатиме людського втручання, адже йдеться не лише про написання коду, а й про розв’язання складних завдань, ухвалення нестандартних рішень та створення інноваційних продуктів. Саме ці процеси, наголошує Гейтс, ґрунтуються на інтуїції, логіці та уяві, які машина відтворити повністю не здатна.

Багато програмістів підтверджують: ключові прориви часто з’являються завдяки моментам натхнення – ідеям, що виникають у результаті унікального людського мислення. Гейтс вважає, що цей фактор і надалі забезпечуватиме програмістам особливу роль у світі, де ШІ ставатиме дедалі потужнішим.

Водночас він зазначив, що крім програмування людський внесок буде незамінним у сферах біотехнологій та енергетики. Натомість адміністративні функції чи частина дизайнерських завдань дедалі частіше виконуються алгоритмами, здатними швидко планувати, генерувати текст чи створювати базові проєкти.

За прогнозом Гейтса, це не призведе до миттєвих скорочень, але стане ознакою масштабної трансформації ринку праці в епоху штучного інтелекту.

Між тим, керівник американської технологічної корпорації OpenAI Сем Альтман назвав можливе захоплення світу одним із шляхів, якими штучний інтелект (ШІ) може призвести до загибелі людства.

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI запускає спеціальну, адаптовану версію ChatGPT для користувачів, яким ще не виповнилося 18 років. Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, його автоматично перенаправлять на цю версію. 

Читайте також:

Теги: штучний інтелект Білл Гейтс технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В експерименті взяв участь 61 студент віком від 23 до 32 років
Штучний інтелект навчився передбачати романтичний потяг
Сьогодні, 12:32
За словами Ілона Маска, бета-версія Grokipedia має запрацювати протягом двох тижнів
Маск оголосив про запуск конкурента Вікіпедії
Вчора, 07:24
Маск також подавав численні позови проти OpenAI через її відносини з Microsoft
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці
26 вересня, 18:39
Meta представила нового ШІ-помічника для знайомств у Facebook, який допомагає підбирати пари та робить спілкування цікавішим
Meta запустила ШІ для знайомств у Facebook
23 вересня, 14:40
Google впроваджує Gemini в Chrome, оскільки браузери зі штучним інтелектом стають трендом
Браузер Chrome навчиться виконувати ШІ-завдання: що зміниться для користувачів
19 вересня, 11:10
За словами співробітників, останні скорочення відбуваються на тлі спроб придушити їхні протести
Корпорація Google звільнила сотні незадоволених умовами праці ШІ-тренерів
16 вересня, 20:14
В Албанії з`явився перший робот в складі уряду
Албанія призначила першого у світі міністра, створеного штучним інтелектом
11 вересня, 21:51
Торік ОМКФ також пройшов в Києві
Штучний інтелект на 16-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Оголошено програму спецпоказів
9 вересня, 16:07
Китай взявся навчати дітей поводженню із сучасними технологіями
Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна
9 вересня, 08:10

HiTech

Гейтс назвав професію, яка встоїть перед штучним інтелектом
Гейтс назвав професію, яка встоїть перед штучним інтелектом
OpenAI інтегрувала додатки у ChatGPT: деталі нових функцій
OpenAI інтегрувала додатки у ChatGPT: деталі нових функцій
Financial Times: ЄС скорочує залежність від США та Китаю у сфері ШІ
Financial Times: ЄС скорочує залежність від США та Китаю у сфері ШІ
Штучний інтелект може захопити контроль над світом – глава OpenAI
Штучний інтелект може захопити контроль над світом – глава OpenAI
Чорне море під контролем: Франція надіслала Румунії «антикварні» патрульні літаки
Чорне море під контролем: Франція надіслала Румунії «антикварні» патрульні літаки
У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом
У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua