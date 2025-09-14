Новий прем’єр Франції шукає варіанти, як врятувати бюджет без скорочення свят

Лекорню, який замінив на посаді Франсуа Байру, наголосив, що ситуація у Франції потребує негайних змін

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню відмовився від ідеї скорочення державних свят і шукає інші способи стабілізувати бюджет. Він стикається зі складним завданням переконати роздрібнений парламент відновити державні фінанси, особливо після того, як агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Лекорню, який замінив на посаді Франсуа Байру, наголосив, що ситуація потребує негайних змін. Його попередник пропонував скоротити витрати на €44 млрд та підвищити податки, зокрема за рахунок скасування двох державних свят. Новий прем'єр, однак, підкреслив, що потрібно шукати інші рішення. «Я чую, що кажуть наші громадяни: вони хочуть, щоб робота оплачувалася», – заявив Лекорню.

Новий уряд має намір провести консультації з профспілками та опозиційними партіями, щоб знайти компроміс щодо бюджету. Лекорню визнав, що це буде «важко, але необхідно».

Виконувач обов’язків міністра фінансів Ерік Ломбард зазначив, що запропоновані раніше €44 млрд євро скорочень будуть перерозподілені за новим планом. Ломбард підкреслив, що найбагатші повинні зробити більший внесок у консолідацію бюджету через оподаткування заощаджень та частини активів, але без запровадження додаткових податків для бізнесу.

Наразі деякі фракції парламенту закликають до дострокових виборів або відставки президента Еммануеля Макрона, що він виключив.

Нагадаємо, 9 вересня президент Франції Еммануель Макрон призначив колишнього міністра оборони Себастьєна Лекорню новим, п'ятим за останні два роки, прем'єр-міністром країни.

Призначення Лекорню відбувається в складних умовах, коли опозиційні партії, від ультраправих до лівих, вимагають дострокових виборів. Для ухвалення бюджету на 2026 рік новому прем’єру необхідно буде або знайти підтримку серед опонентів, або ризикнути ухвалити документ без голосування, що може призвести до вотуму недовіри.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ Франції оголосило про 295 арештів у перші години демонстрацій проти політичного класу і запланованих бюджетних скорочень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

У середу в Парижі та інших містах Франції протестувальники блокували дороги, підпалювали багаття. Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайло заявив, що в західному місті Ренн було підпалено автобус. На південному заході пожежа пошкодила електричні кабелі, що призвело до зупинки руху поїздів на одній лінії та перебоїв у русі на іншій, повідомили урядові транспортні органи.

До слова, 5 вересня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон здивував як соратників, так і опонентів. Він призначив на посаду прем’єр-міністра представника партії «Республіканці», що посіла лише четверте місце на минулих виборах, 73-річного Мішеля Барньє. У котрий раз Францію сколихнув шквал політичних емоцій та протестів.