Фермери почали активно використовувати ШІ: як технологія змінює роботу

17% фермерів уже використовують генеративний ШІ у роботі

Генеративний штучний інтелект уже використовують 17% фермерів у світі для завдань, пов’язаних із роботою на фермі. Водночас лише 4% аграріїв платять за такі рішення. Про це йдеться у звіті Global Farmer Insights 2026 консалтингової компанії McKinsey, передає «Главком».

Фермери застосовують ШІ для вирішення практичних завдань – від роботи з технікою та планування захисту посівів до аналізу даних, які збирає сільськогосподарська техніка під час роботи в полі.

Дослідження ґрунтується на опитуванні 5,5 тис. фермерів із десяти країн. Опитування проводили у квітні–липні 2026 року. Цього року до дослідження додали запитання про ставлення фермерів до генеративного штучного інтелекту.

ШІ набирає популярності серед фермерів

За даними McKinsey, найвищий рівень використання генеративного ШІ зафіксували у Північній та Латинській Америці.

При цьому лише 4% опитаних платять за рішення на основі ШІ. До цієї категорії можуть входити не лише спеціалізовані аграрні продукти, а й платні підписки на загальні сервіси штучного інтелекту.

У США використання генеративного ШІ та платних рішень на його основі зростає темпами, які McKinsey порівнює з найшвидшим поширенням інших агротехнологій.

Фермери поки обережні з новою технологією

Попри поширення ШІ, аграрії поки не поспішають повністю покладатися на нього під час ухвалення важливих рішень.

Лише 6% опитаних назвали генеративний ШІ або пошук із використанням ШІ надійним джерелом інформації для ухвалення рішень. Водночас агрономи залишаються одним із головних джерел професійних рекомендацій – на них орієнтуються 56% фермерів.

Роль продавців у процесі ухвалення рішень водночас зменшується. За даними дослідження, вплив торгових представників на вибір фермерів глобально скоротився на 11 відсоткових пунктів.

Аграрії дедалі частіше шукають інформацію онлайн

Цифрові канали відіграють дедалі більшу роль під час вибору сільськогосподарської продукції. 31% опитаних фермерів використовують цифрові канали для пошуку інформації про товари, а 36% – для їх оцінки та порівняння.

Останній показник зріс на 14 відсоткових пунктів порівняно з 2024 роком.

Водночас фермери обережніше ставляться до витрат через високі та нестабільні ціни на добрива, працю, землю, техніку та фінансування. Тому нові технології вони готові впроваджувати насамперед тоді, коли бачать конкретну користь для господарства.

Раніше «Главком» писав, що Google запускає безоплатну програму «Академія ШІ» для українських освітян. У межах курсу педагогів навчатимуть використовувати штучний інтелект у повсякденній роботі – зокрема для підготовки до занять, створення навчальних матеріалів та роботи з учнями.