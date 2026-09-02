Голова Асоціації фермерів попередив про критичну ситуацію

«Багато господарств не доживуть до наступного року»

Українські фермерські господарства опинилися у складному фінансовому становищі через проблеми зі збутом врожаю та низькі закупівельні ціни. Частина з них ризикує припинити роботу вже до наступного року. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Асоціації фермерів та землевласників Віктор Гончаренко.

За його словами, нині аграрії змушені продавати зерно за цінами, які не дозволяють покрити витрати на його виробництво. Водночас фермерам необхідні кошти для погашення кредитів та підготовки до наступної посівної.

«Соромно слухати, що за продовольчу пшеницю пропонують ледь більше 3 тис. грн за тонну при собівартості близько 7 тис. грн», – зазначив Гончаренко.

Він пояснив, що запаси зерна у господарств є, однак можливостей для його збуту практично немає. Через наближення строків виплати банківських кредитів виробники змушені шукати можливості продати продукцію навіть за невигідною ціною.

За словами голови Асоціації фермерів, ситуацію могли б полегшити доступні кредити не лише для виробників, а й для підприємств, які займаються переробкою аграрної продукції.

Асоціація запропонувала Кабінету Міністрів поширити частину кредитних програм, передбачених для сільськогосподарських виробників, на переробні підприємства. Водночас Гончаренко вважає, що така підтримка має надаватися за певних умов.

«Ми запропонували Кабміну поділитись кредитами, які передбачені сьогодні для сільгоспвиробників, із переробниками. Бо переробники просять про дешеві кредити, але банки не завжди йдуть їм назустріч. Але ми пропонуємо, щоб ці кредити можна було отримати лише за умови, що переробник купує продовольче зерно у фермера не нижче 9 тис. грн за тонну. Таким чином будуть забезпечені і робочі місця для переробника, і продовольча безпека, і у фермера буде, за що провести посівну. Потрібно, щоб фермери мали хоч маленьку маржу, бо треба буде і мінеральні добрива закупити, і посівний матеріал, і засоби захисту та ще й сплатити податки. Бо багато господарств можуть просто не дожити до наступного року», – наголосив він.

Гончаренко також розкритикував позицію частини переробників, які намагаються скористатися падінням закупівельних цін. На його думку, такий підхід може призвести до банкрутства виробників і створити проблеми для продовольчої безпеки країни.

«Переробники, на жаль, мислять короткою дистанцією. Якщо можна купити дешевше – хочуть купити дешевше і їм байдуже, чи виробник збанкрутує чи ні. Кажуть, що ринок сам регулює економічні процеси, але все-таки має підключатися людська відповідальність тих, хто має за це відповідати, – як жити через рік-два. Війна закінчиться, і ми маємо забезпечити наш народ продовольством, щоб він не був голодним. Бо голодні люди – не менше лихо, ніж люди, які перебувають під бомбардуваннями», – сказав голова Асоціації фермерів.

Окремою проблемою залишається підготовка до майбутньої посівної. За словами Гончаренка, переважна більшість фермерів наразі до неї не готова через відсутність обігових коштів та працівників. Найскладнішою ситуація залишається для невеликих господарств.

«Скажу так – на цьому етапі фермери у переважній більшості до посівної не готові. Немає оборотних коштів, немає людей, немає чим платити заробітні плати, навіть якщо вдасться когось залучити. Особливо страждають дрібні фермери», – зазначив він.

Нагадаємо, українські аграрії зіткнулися із серйозними проблемами зі збутом уже зібраного врожаю та підготовкою до нового сезону. Ситуацію ускладнили блокада морських портів, російські удари по аграрній інфраструктурі та складах, а також дефіцит обігових коштів.

У Мінагрополітики попередили, що без додаткової підтримки фінансової стійкості аграріїв посівні площі під майбутній урожай можуть скоротитися на 5–7 млн га. Самі фермери заявляють, що найбільше від нинішньої ситуації потерпають невеликі господарства, які мають обмежений доступ до кредитних ресурсів.