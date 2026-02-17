Судове піратство: РФ офіційно визнала вкрадені технології власним винаходом

Суд визнав права російської компанії на технологію, яка була скопійована у західного розробника

Арбітражний суд Москви своїм рішенням фактично легалізував крадіжку західних технологій, визнавши їх власними

Арбітражний суд Москви визнав допустимим оформлення закордонної технології як російської розробки в рамках імпортозаміщення зі збереженням державної підтримки. Таким чином він відмовив Мінпромторгу РФ в позові до АТ «Ньюко». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Moscow Times.

Повідомляється, що російське міністерство вимагало стягнути з компанії 177,6 млн рублів, до яких входять субсидії, штраф і відсотки за користування бюджетними коштами.

Мінпромторг стверджував, що заявлені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи фактично не проводилися, оскільки продукція компанії базувалася на готових технологіях однієї данської компанії.

На думку міністерства, це означало відсутність реальних розробок, робило бюджетні витрати необґрунтованими і нецільовими. Але судді доводи усі міністерства відкинули. Мовляв, саме собою використання закордонних платформ і компонентів не означає відсутності наукових розробок. Ба більше, суд також визнав, що цілі проєкту досягнуті.

«Виручка від продажу продукціїї був перевищений на 4%. Звіт про проєкт було прийнято Мінпромторгом у 2022 році без зауважень, а позов подано лише через три роки», – йдеться в повідомленні суду.

Також Мінпромторг може оскаржити це рішення, але у відомстві від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, російський військово-промисловий комплекс обходить міжнародні санкції та продовжує закуповувати деталі в Європі. Так, в російських безпілотниках масово виявляють транзистори німецького виробництва.

В українській розвідці зазначають, щорічна потреба Росії в таких транзисторах може сягати до півмільйона штук. І це при тому, що ворог поставив собі за мету виробити 40 000 бойових дронів на рік.