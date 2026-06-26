Війна в Україні прискорила розширення Євросоюзу – Кос

Марта Кос: Чорногорія стане наступним членом ЄС за мого мандата

Розширення Європейського союзу відбудеться до 2029 року, хоча точна кількість нових членів ще не визначена, а головним каталізатором цього процесу стала війна Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Про це єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила під час панельної дискусії на конференції URC 2026 у Гданську, присвяченій відбудові України.

За словами Кос, найреальнішим кандидатом на найближчий вступ до Євросоюзу є Чорногорія: вона готова з упевненістю прогнозувати членство країни до завершення власних повноважень у 2029 році.

«Я можу сказати, що Чорногорія буде наступним членом під час мого мандата», – заявила єврокомісарка.

Кос також не виключила приєднання Ісландії, якщо країна повернеться до питання вступу й громадяни підтримають це на референдумі у серпні.

Окремо єврокомісарка відзначила прогрес Албанії, яка вже почала закривати переговорні розділи. За її словами, динаміка розширення ЄС зараз вища, ніж за останні півтора десятиліття. Втім, Кос наголосила, що європейська спільнота має чітко усвідомлювати причини такого прискорення.

«Нам треба визнавати, що цей процес прискорила саме війна в Україні», – підкреслила вона.

Що відомо про вступ України до ЄС

Україна та Молдова отримали статус кандидатів на вступ до ЄС у червні 2022 року. 15 червня 2026 року всі держави-члени Євросоюзу одноголосно підтримали відкриття першого переговорного кластера «Основи» для України та Молдови – кроку, який роками блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Київ розраховував відкрити решту п'яти кластерів до середини липня, однак наразі цей графік під загрозою.

Раніше очільниця дипломатичної служби ЄС Кая Каллас зазначала, що приєднання нових країн до Євросоюзу до 2030 року є реалістичною метою. Серед держав із найкращими шансами на вступ вона назвала Україну, Молдову, Албанію та Чорногорію.

Нагадаємо, 23 червня «Главком» писав, що Угорщина затримала відкриття нових кластерів для України та Молдови, заблокувавши надсилання спільного листа від імені всіх 27 держав-членів. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр пояснив свою позицію тим, що одночасне відкриття всіх кластерів дало б хибний сигнал країнам Західних Балкан.