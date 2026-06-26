ЄС визначив нові умови отримання тимчасового захисту українцями

Єврокомісія запропонувала продовжити дію захисту до 2028 року, але для окремої категорії українців запровадити нові обмеження

Європейська комісія запропонувала оновити правила надання тимчасового захисту українцям, які виїхали до країн Європейського Союзу через повномасштабну війну. Крім продовження дії механізму ще на один рік, документ передбачає нові умови для окремої категорії громадян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву єврокомісара з питань внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера

«Ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити захист ще на один рік», – заявив він.

У разі схвалення Радою Європейського Союзу тимчасовий захист для українців діятиме до 4 березня 2028 року. Водночас Єврокомісія пропонує змінити правила для новоприбулих українців.

«Пропозиція вбачає, що тимчасовий захист не даватиметься новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України у зв'язку із військовими зобов'язаннями», – пояснив Бруннер.

Таким чином, новоприбулі чоловіки, яким українське законодавство забороняє виїзд за кордон через військові зобов'язання, не зможуть отримати статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Остаточне рішення щодо запропонованих змін має ухвалити Рада Європейського Союзу.

Нагадаємо, Директива про тимчасовий захист була запроваджена ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона гарантує українцям право на проживання, працевлаштування, медичну допомогу та доступ до освіти в країнах Євросоюзу. Раніше також повідомлялося, що в Данії запропонували анулювати дозволи на проживання для частини українців у межах дискусії щодо майбутнього статусу українських біженців.