Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС визначив нові умови отримання тимчасового захисту українцями

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС визначив нові умови отримання тимчасового захисту українцями
Частина українських чоловіків ризикує втратити право на захист у ЄС
фото: rda-hm.gov.ua

Єврокомісія запропонувала продовжити дію захисту до 2028 року, але для окремої категорії українців запровадити нові обмеження

Європейська комісія запропонувала оновити правила надання тимчасового захисту українцям, які виїхали до країн Європейського Союзу через повномасштабну війну. Крім продовження дії механізму ще на один рік, документ передбачає нові умови для окремої категорії громадян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву єврокомісара з питань внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера

«Ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити захист ще на один рік», – заявив він.

У разі схвалення Радою Європейського Союзу тимчасовий захист для українців діятиме до 4 березня 2028 року. Водночас Єврокомісія пропонує змінити правила для новоприбулих українців.

«Пропозиція вбачає, що тимчасовий захист не даватиметься новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України у зв'язку із військовими зобов'язаннями», – пояснив Бруннер.

Таким чином, новоприбулі чоловіки, яким українське законодавство забороняє виїзд за кордон через військові зобов'язання, не зможуть отримати статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Остаточне рішення щодо запропонованих змін має ухвалити Рада Європейського Союзу.

Нагадаємо, Директива про тимчасовий захист була запроваджена ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона гарантує українцям право на проживання, працевлаштування, медичну допомогу та доступ до освіти в країнах Євросоюзу. Раніше також повідомлялося, що в Данії запропонували анулювати дозволи на проживання для частини українців у межах дискусії щодо майбутнього статусу українських біженців.

Читайте також:

Теги: біженці Європейський Союз Україна ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення про те, чи поїде Зеленський до Гданська на конференцію з відновлення, ще не ухвалили
Чи варто Зеленському зі схиленою головою їхати до Гданська
22 червня, 15:25
У більшості областей України завтра, 22 червня, очікується цілком прийнятна як для літа температура повітря
Європу випалює сонце: чи дійде 40-градусна спека до України
21 червня, 19:50
Президент Польщі Кароль Навроцький побачив загрозу для Польщі у вступі України до ЄС
Президент Польщі назвав проблему, яку створить вступ України до ЄС
19 червня, 20:39
Пріоритетом президент назвав тіньовий флот: довгострокові санкції вже спрацьовують
Зеленський заявив про плани подвоїти виробництво безпілотників в Україні
17 червня, 05:30
Зеленський розкрив деталі розмови з Абрамовичем
Чи стане Абрамович посередником між Києвом і Москвою: відповідь Зеленського
16 червня, 17:21
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова
МЗС Росії влаштувало істерику через українське мовне законодавство
12 червня, 21:19
Бабіш заявив, що під час зустрічі із Зеленським він цікавився питаннями енергетики, які є для нього пріоритетними
Чехія прагне транспортувати азербайджанський газ і нафту через Україну – Бабіш
6 червня, 05:57
ЄС розпочав підготовку до відкриття першого кластера переговорів про вступ України
Вступ України до ЄС. Брюссель готується відкрити перший кластер переговорів
4 червня, 08:58
Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Литва закликали ЄС частіше проводити розслідування недобросовісної торговельної практики
Politico: П'ять країн ЄС вимагають посилення торговельного захисту від Китаю
27 травня, 00:28

Соціум

ЄС визначив нові умови отримання тимчасового захисту українцями
ЄС визначив нові умови отримання тимчасового захисту українцями
Стало відомо, яка країна допомагає Росії обходити нафтові санкції
Стало відомо, яка країна допомагає Росії обходити нафтові санкції
Свириденко розкрила терміни отримання нового траншу МВФ
Свириденко розкрила терміни отримання нового траншу МВФ
Паливна криза в Росії дісталася Москви: бензин зник із багатьох АЗС
Паливна криза в Росії дісталася Москви: бензин зник із багатьох АЗС
Суд зобов'язав Маска дати свідчення у справі про лотерею $1 млн
Суд зобов'язав Маска дати свідчення у справі про лотерею $1 млн
Король Чарльз III вирішив не переїжджати до Букінгемського палацу
Король Чарльз III вирішив не переїжджати до Букінгемського палацу

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua