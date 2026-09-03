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Великий збій ChatGPT: застосунок перестав відповідати користувачам

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Великий збій ChatGPT: застосунок перестав відповідати користувачам
Тисячі користувачів скаржаться на збій ChatGPT
фото: АР

Користувачі скаржаться на несправність чат-бота

Сьогодні, 3 вересня 2026 року, стався масштабний збій у роботі ChatGPT. Проблеми спостерігаються як на веб-версії, так і в офіційних мобільних додатках сервісу OpenAI. Про це повідомляє «Главком»

Користувачі почали масово повідомляти про несправності приблизно о 18:00 за київським часом. Багато хто скаржиться, що сайт не приймає запити, а в застосунках чат-бот видає помилки.

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фото: Downdetector

За даними сервісу моніторингу Downdetector, кількість скарг різко зросла протягом останньої години. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман раніше заявляв, що ChatGPT щотижня користуються понад 300 мільйонів людей, які надсилають більше мільярда запитів щодня. Через це навіть короткий збій впливає на мільйони користувачів.

OpenAI постійно розширює потужності сервісу, але при мільярді запитів щодня навіть невеликі технічні збої стають помітними для мільйонів людей.

Раніше стало відомо, компанія OpenAI внесла зміни до своїх Правил використання, щоб зробити роботу ChatGPT та інших інструментів штучного інтелекту безпечнішою та відповідальнішою.

Згідно з новими положеннями, ChatGPT більше не надаватиме персоналізованих порад у медичній чи юридичній сферах, навіть на прохання користувачів. Натомість система надаватиме лише загальну довідкову інформацію і спрямовуватиме до відповідних фахівців – лікарів, юристів чи консультантів.

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Теги: штучний інтелект ChatGPT

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