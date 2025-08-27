Головна Техно HiTech
SpaceX успішно запустила ракету Starship після декількох невдалих спроб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ракета Starship здійснила перший успішний випробувальний політ
фото: X/SpaceX

Starship розробляється для доставки астронавтів на Місяць та Марс

Американська компанія SpaceX успішно провела десятий запуск ракети-носія з прототипом найбільшого в історії космічного корабля Starship. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що місія стала вкрай необхідною перемогою для компанії Ілона Маска після низки проблем під час льотних випробувань, які викликали сумніви у здатності Starship реалізувати амбіції мільярдера. Starship є ключовим елементом планів SpaceX з виведення великих партій супутників Starlink на орбіту Землі, а також доправлення людей на Місяць і на Марс у майбутньому.

Апарат стартував із пускового майданчика SpaceX у Південному Техасі, відомого як Starbase, о 18:30 за місцевим часом у вівторок, 26 серпня. Його прискорювач Super Heavy успішно відокремився від корабля Starship, як і планувалося, а потім приземлився у води Мексиканської затоки.

Корабель Starship продовжив політ у космосі та приблизно за 20 хвилин після старту, почав розгортати групу макетів супутників, що за розміром і вагою аналогічні майбутнім апаратам Starlink. Під час приводнення Starship стався вибух. Метою випробування було не збереження прототипу, а його переорієнтування для вертикальної посадки. Команда SpaceX визнала політ здебільшого успішним.

Нагадаємо, у суботу, 2 серпня, компанія SpaceX доставила на Міжнародну космічну станцію новий екіпаж. Подорож здійснили лише за 15 годин. 

До слова, капсула Crew Dragon компанії SpaceX успішно повернула на Землю чотирьох астронавтів, які були на Міжнародній космічній станції майже п’ять місяців.

