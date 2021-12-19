Корейці показали чотириколісного робота-помічника (відео)

Корейська Hyundai презентувала робота, що пересувається на чотирьох колесах

Hyundai представила Mobile Eccentric Droid – невеликого чотириколісного робота з платформою, який допоможе перевозити речі.

Робот – це прямокутна платформа розмірами 67×60×33 см та чотирма 12-дюймовими колесами з незалежною підвіскою. Вона стабілізується і розрахована на пересування не тільки рівною поверхнею, але й під кутом, зберігаючи позицію самої платформи.

Також всі колеса можуть повертати, щоб робот міг маневрувати при переміщенні. Кожне колесо оснащене трьома моторами, які відповідають за рух, повороти та стабілізацію. Робот здатен пристосовуватись до переміщення в різних умовах та на різному дорожньому покритті. Вага усієї конструкції складає 50 кг.

Максимальна швидкість пересування робота складає 30 км/год, а завдяки вбудованому акумулятору місткістю 2 кВт•год, він може їздити до чотирьох годин на одному заряді.

Таким чином робот має стати кориснішим за наявних сервісних роботів, які розраховані на рух у приміщеннях (наприклад, складах чи виробничих заводах). Для прикладу компанія говорить, що MobED може стати помічником літнім, або людям з інвалідністю. На відео він перевозить невеликі коробки, бокали з напоями та їжу, тримає монітор, камеру та навіть дитячу колиску.

На жаль, у пресрелізі не вказана вага, яку робот здатен витримувати й транспортувати. Також немає жодної інформації стосовно вмонтованих сенсорів та способів керування. Останнє, напевно, буде залежати від виробника та способів використання.

Це не фінальний вигляд робота. Hyundai планує продавати платформу іншим виробникам, які зможуть модифікувати її під різні цілі та завдання. Та й зараз функції робота можуть варіюватись в залежності від облаштованого на платформі кріплення.

Джерело: Межа