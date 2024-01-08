Дипломат пояснив, за що частина японців досі любить Росію

З часів СРСР РФ багато ресурсів вклала у свою промоцію в Японії

«Японці дуже повільно, але починають розуміти, що культура – це інструмент політики»

Багато японців люблять Росію через географічну близькість та культуру. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо 80% за нас, то можна подумати, що 20% – за Росію. Але це не так. З цих 20% потрібно вирахувати тих, кому все рівно за кого бути, вони нічим у житті не цікавляться. Якщо говорити про людей, які підтримують Росію, то мова, перш за все, про культуру. Росія і Японія географічно близько одна до одної. Росія дуже багато ресурсів вклала у свою промоцію тут ще з часів Радянського Союзу», – зазначив він.

Корсунський нагадав, що звичайною практикою були російський балет, музиканти, театри та концерти в Японії. Він також додав, що багато японців навчалися у Москві за часів СРСР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тому не дивно, що вони були у захваті від російського. Але зараз починають бачити і розуміти, що у нас в Україні ні чим не менша культура у всіх цих сферах, і це нам дуже допомагає. Тобто інструмент культури дуже важливий у політиці», – зауважив дипломат.

Сергій Корсунський розповів, що багато дискутував з японцями та пояснював їм, що культура – це частина російської політики. За його словами, японці це розуміють, але «дуже повільно приходить це розуміння».

Дипломат назвав ще одним аспектом економіку – РФ була для Японії важливим торговельним партнером для Японії, це очевидно. Корсунський нагадав, що близько 200 японських компаній мали офіси, виробництва у Росії.

До слова, в Японії ніхто не очікував, що Україна витримає перший період повномасштабної війни, розв’язаної Росією, і тому Японія не відразу почала допомагати Україні, але згодом все змінилося. Посол Сергій Корсунський зазначив, що «в Японії існують дуже серйозні сентименти стосовно такої нахабної, демонстративної несправедливості, яка сталася (початок повномасштабної агресії Росії проти України)».