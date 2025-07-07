Акції Tesla обвалилися після заяви Маска про створення власної політсили

Якщо падіння продовжиться, виробник електрокарів може втратити близько $80 млрд

Акції Tesla впали майже на 8% у понеділок після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США знову викликали занепокоєння щодо його прихильності до майбутнього компанії, яка бореться зі зниженням продажів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Маск представив «Американську партію» на вихідних після публічної суперечки з президентом Дональдом Трампом щодо законопроєкту про зниження податків і витрат. Глава США погрожував припинити субсидії на мільярди доларів, які отримують компанії Маска.

Tesla вдруге поспіль скоротила квартальні поставки, що спричинило тиск на її акції, які втратили 35% з моменту досягнення рекордного максимуму в грудні і є найгіршим показником серед «Великої сімки» цього року. У другому півріччі Tesla має поставити понад мільйон автомобілів, щоб уникнути чергового падіння річного обсягу продажів, що є надскладним завданням через економічну невизначеність, зумовлену тарифами, та негативну реакцію на політичну позицію Ілона Маска.

Якщо падіння продовжиться, виробник може втратити близько $80 млрд ринкової оцінки, якщо поточні збитки збережуться, в той час як трейдери отримають близько $1,4 млрд прибутків.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що глава Tesla та SpaceX Ілон Маск «повністю зійшов з рейок» і перетворився на «аварію поїзда». Так він відреагував на останні ініціативи мільярдера, зокрема на його плани створити третю політичну партію.

До слова, Ілон Маск оголосив про формування нової партії після підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який збільшує державний борг на трильйони доларів.

Як повідомлялося, акції виробника електромобілів Tesla впали на 7,7% після нового конфлікту між власником компанії Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом.