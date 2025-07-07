Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Акції Tesla обвалилися після заяви Маска про створення власної політсили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Акції Tesla обвалилися після заяви Маска про створення власної політсили
У другому півріччі компанія має поставити понад мільйон автомобілів, щоб уникнути падіння річного обсягу продажів
фото з відкритих джерел

Якщо падіння продовжиться, виробник електрокарів може втратити близько $80 млрд

Акції Tesla впали майже на 8% у понеділок після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США знову викликали занепокоєння щодо його прихильності до майбутнього компанії, яка бореться зі зниженням продажів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Маск представив «Американську партію» на вихідних після публічної суперечки з президентом Дональдом Трампом щодо законопроєкту про зниження податків і витрат. Глава США погрожував припинити субсидії на мільярди доларів, які отримують компанії Маска.

Tesla вдруге поспіль скоротила квартальні поставки, що спричинило тиск на її акції, які втратили 35% з моменту досягнення рекордного максимуму в грудні і є найгіршим показником серед «Великої сімки» цього року. У другому півріччі Tesla має поставити понад мільйон автомобілів, щоб уникнути чергового падіння річного обсягу продажів, що є надскладним завданням через економічну невизначеність, зумовлену тарифами, та негативну реакцію на політичну позицію Ілона Маска.

Якщо падіння продовжиться, виробник може втратити близько $80 млрд ринкової оцінки, якщо поточні збитки збережуться, в той час як трейдери отримають близько $1,4 млрд прибутків.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що глава Tesla та SpaceX Ілон Маск «повністю зійшов з рейок» і перетворився на «аварію поїзда». Так він відреагував на останні ініціативи мільярдера, зокрема на його плани створити третю політичну партію.

До слова, Ілон Маск оголосив про формування нової партії після підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який збільшує державний борг на трильйони доларів.

Як повідомлялося, акції виробника електромобілів Tesla впали на 7,7% після нового конфлікту між власником компанії Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також:

Теги: Tesla акція Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск різко критикував податковий план президента США, після підписання якого і створив партію
Маск заявив про створення своєї партії «Америка»
5 липня, 23:51
Мессі вважається заклятим ворогом Трампа всередині Республіканської партії
Маск хоче профінансувати заклятого ворога Трампа
3 липня, 07:43
Конфлікт між Маском і Трампом триває
Трамп запропонував Маску «згорнути бізнес» і повернутися до ПАР
1 липня, 11:22
Шведський державний пенсійний фонд оголосив про включення Tesla до свого «чорного списку»
Шведський пенсійний фонд вніс Tesla до чорного списку
14 червня, 08:12
Соцмережа Х опинилась у центрі нового скандалу
Рекламні гіганти змовились проти X? США проводять антимонопольне розслідування
10 червня, 16:14
Батько американського мільярдера заявив, що його відмовляли від поїздки до Росії
Батько Маска розхвалив Путіна
9 червня, 18:19
Команда Трампа розпочала кампанію телефонних дзвінків і повідомлень до ключових союзників – закликають обрати сторону
Конфлікт Трампа та Маска: союзників закликають визначитися зі стороною
8 червня, 07:26
Напад на Мігеля Урібе стався під час передвиборчого заходу в громадському парку району Фонтібон
Замах на кандидата в президенти Колумбії: головне за ніч
8 червня, 07:09
Starlink Маска з’явився в Білому домі без попередження
Команда Маска підʼєднала Білий дім до Starlink без згоди фахівців – WP
8 червня, 05:27

Економіка

Акції Tesla обвалилися після заяви Маска про створення власної політсили
Акції Tesla обвалилися після заяви Маска про створення власної політсили
Члени БРІКС відреагували на погрози Трампа про додаткові мита
Члени БРІКС відреагували на погрози Трампа про додаткові мита
Росія втратила чверть мільярда доларів через колапс в аеропортах
Росія втратила чверть мільярда доларів через колапс в аеропортах
«Провели хорошу розмову». Фон дер Ляєн зідзвонилася з Трампом щодо торговельної угоди
«Провели хорошу розмову». Фон дер Ляєн зідзвонилася з Трампом щодо торговельної угоди
Дефіцит РПО в Україні сягнув рекордного значення з початку війни: Гетманцев назвав причини
Дефіцит РПО в Україні сягнув рекордного значення з початку війни: Гетманцев назвав причини
Атака дронів на російські аеропорти: авіакомпанії рахують мільярдні збитки
Атака дронів на російські аеропорти: авіакомпанії рахують мільярдні збитки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
54K
Відомий співак заявив про мобілізацію просто під час концерту
31K
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність
25K
Лавров знову висунув перелік вимог для миру з Україною
9393
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua