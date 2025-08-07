Головна Світ Соціум
Тигр, «Лоліта» та фото Папи: які ще дивні речі знайдено в маєтку Джеффрі Епштейна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Тигр, «Лоліта» та фото Папи: які ще дивні речі знайдено в маєтку Джеффрі Епштейна
Величезне опудало тигра є елементом вітальні Епшейна
фото із відкритих джерел

Джеффрі Епштейн, який помер у 2019 році під час процесу у федеральній справі про секс-торгівлю неповнолітніми, зберігав у себе вдома перше видання роману «Лоліта» Володимира Набокова

У маєтку американського фінансиста Джеффрі Епштейна на Манхеттені було виявлено статую жінки у весільній сукні на канаті, опудало тигра та десятки протезів ока, які розвішані вздовж входу в будинок. Як повідомляє «Главком», знімки оприлюднила американська газета The New York Times.

Окрім дивних об'єктів, у будинку знайшлися перше видання «Лоліти» Володимира Набокова, яке Епштейн зачитував деяким гостям.

Епштейн колекціонував дивні речі у своєму маєтку
Епштейн колекціонував дивні речі у своєму маєтку

Також була знайдена доларова купюра з підписом засновника Microsoft Білла Гейтса, на якій написано: «Я був не правий».

У будинку Епштейна багато дивних скульптур
У будинку Епштейна багато дивних скульптур

Над ліжком скандально відомого фінансиста було розвішено камери. Раніше жертви Епштейна розповідали, що його маєток має цілу мережу відеоспостереження.

Тигр, «Лоліта» та фото Папи: які ще дивні речі знайдено в маєтку Джеффрі Епштейна фото 1
Фінансист Джеффрі Епштейн наклав на себе руки 10 серпня 2019 року у своїй камері в Нижньому Манхеттені у федеральній в'язниці, де він утримувався в очікуванні суду. Джеффрі Епштейна звинувачували у торгівлі неповнолітніми дівчатами для сексуальної експлуатації. Епштейн був відомий своїми знайомствами з політиками та королівськими особами. До перших підозр у злочинній діяльності його знали, в основному, як людину зі зв'язками у вищих колах. Його не раз бачили за тим, що він спілкувався з багатими впливовими людьми, включаючи Дональда Трампа, колишнього президента Білла Клінтона та британського принца Ендрю. Останній був замішаний у сексуальному скандалі, причетність до якого мав Епштейн, і втратив титул «Високість».
У маєтку багато фотографій Епштейна з різними людьми, і також купюра від Гейтса
У маєтку багато фотографій Епштейна з різними людьми, і також купюра від Гейтса

 

На фотографіях, які показали журналісти, фігурують Мік Джаггер, Папа Римський Іван Павло ІІ, Ілон Маск, Дональд Трамп та Білл Клінтон.

Фото з Клінтоном знайдено у будинку Епштейна
Фото з Клінтоном знайдено у будинку Епштейна

Нагадаємо, Конгрес викликав експрезидента США Білла Клінтона та його дружину Гілларі на допити у справі Джеффрі Епштейна. Вони розпочнуться 18 серпня і триватимуть до середини жовтня.

До слова, Федеральне бюро розслідувань прибрало з урядових документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, ім’я президента США Дональда Трампа та ще низки відомих осіб. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією, передає «Главком».

Як зазначається, ФБР проводило масштабну ревізію архівів Епштейна, готуючи матеріали до можливого оприлюднення. Ім’я Трампа та інших публічних осіб було вилучено з метою захисту їхнього приватного життя, оскільки на момент початку розслідування у 2006 році вони не обіймали державних посад.

Теги: будинок Ілон Маск Білл Клінтон Дональд Трамп Папа Римський

