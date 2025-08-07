Тигр, «Лоліта» та фото Папи: які ще дивні речі знайдено в маєтку Джеффрі Епштейна

Джеффрі Епштейн, який помер у 2019 році під час процесу у федеральній справі про секс-торгівлю неповнолітніми, зберігав у себе вдома перше видання роману «Лоліта» Володимира Набокова

У маєтку американського фінансиста Джеффрі Епштейна на Манхеттені було виявлено статую жінки у весільній сукні на канаті, опудало тигра та десятки протезів ока, які розвішані вздовж входу в будинок. Як повідомляє «Главком», знімки оприлюднила американська газета The New York Times.

Окрім дивних об'єктів, у будинку знайшлися перше видання «Лоліти» Володимира Набокова, яке Епштейн зачитував деяким гостям.

Епштейн колекціонував дивні речі у своєму маєтку

Також була знайдена доларова купюра з підписом засновника Microsoft Білла Гейтса, на якій написано: «Я був не правий».

У будинку Епштейна багато дивних скульптур

Над ліжком скандально відомого фінансиста було розвішено камери. Раніше жертви Епштейна розповідали, що його маєток має цілу мережу відеоспостереження.

Фінансист Джеффрі Епштейн наклав на себе руки 10 серпня 2019 року у своїй камері в Нижньому Манхеттені у федеральній в'язниці, де він утримувався в очікуванні суду. Джеффрі Епштейна звинувачували у торгівлі неповнолітніми дівчатами для сексуальної експлуатації. Епштейн був відомий своїми знайомствами з політиками та королівськими особами. До перших підозр у злочинній діяльності його знали, в основному, як людину зі зв'язками у вищих колах. Його не раз бачили за тим, що він спілкувався з багатими впливовими людьми, включаючи Дональда Трампа, колишнього президента Білла Клінтона та британського принца Ендрю. Останній був замішаний у сексуальному скандалі, причетність до якого мав Епштейн, і втратив титул «Високість».

У маєтку багато фотографій Епштейна з різними людьми, і також купюра від Гейтса

На фотографіях, які показали журналісти, фігурують Мік Джаггер, Папа Римський Іван Павло ІІ, Ілон Маск, Дональд Трамп та Білл Клінтон.

Фото з Клінтоном знайдено у будинку Епштейна

Нагадаємо, Конгрес викликав експрезидента США Білла Клінтона та його дружину Гілларі на допити у справі Джеффрі Епштейна. Вони розпочнуться 18 серпня і триватимуть до середини жовтня.

До слова, Федеральне бюро розслідувань прибрало з урядових документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, ім’я президента США Дональда Трампа та ще низки відомих осіб. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією, передає «Главком».

Як зазначається, ФБР проводило масштабну ревізію архівів Епштейна, готуючи матеріали до можливого оприлюднення. Ім’я Трампа та інших публічних осіб було вилучено з метою захисту їхнього приватного життя, оскільки на момент початку розслідування у 2006 році вони не обіймали державних посад.