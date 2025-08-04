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Рада директорів Tesla виділила Маску акцій на $30 млрд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рада директорів Tesla виділила Маску акцій на $30 млрд
Мільярдер заявив, що хоче збільшити свою частку в Tesla, оскільки переорієнтує її на футуристичні проєкти
фото з відкритих джерел

Рада директорів компанії наголосила на важливості збереження Маска на посаді генерального директора

Рада директорів компанії Tesla схвалила винагороду у вигляді акцій на суму близько $30 млрд для генерального директора Ілона Маска. Рішення було ухвалено після того, як мільярдер пригрозив залишити компанію, якщо не отримає більше акцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Tesla переживає період падіння продажів електромобілів та падіння вартості акцій. Маск заявив, що хоче збільшити свою частку в Tesla, оскільки переорієнтує її на футуристичні проєкти, включаючи штучний інтелект та безпілотні автомобілі.

Водночас рада директорів наголосила на важливості збереження Маска, заявивши в опублікованому листі акціонерам, що ця винагорода стане першим кроком у рамках «сумлінної» виплати, зазначивши, що «зрештою, угода є угода». Рада директорів також повідомила, що працює над довгостроковою стратегією винагороди генерального директора, яка буде винесена на голосування на щорічних зборах виробника електромобілів 6 листопада.

За словами аналітика Wedbush Дена Айвса, такий крок «усуває надмірність акцій» і, ймовірно, гарантує Маску збереження посади генерального директора на кілька років: «Маск залишається важливим активом Tesla, і ця проблема з компенсаціями постійно турбує акціонерів».

Вартість нової виплати, розрахованої на основі останньої торгової ціни, не враховує той факт, що Маску доведеться заплатити $23,34 за акцію, або $2,24 млрд загалом. Рада директорів Tesla зберігає підтримку Маска. Нещодавно компанія уклала декілька мільярдних угод на постачання чипів та акумуляторів, зокрема з такими техногігантами, як LG та Samsung.

Нагадаємо, після гучної публічної сварки мільярдер Ілон Маск вирішив загладити свою провину перед президентом США Дональдом Трампом. Бізнесмен перерахував по $5 млн трьом суперкомітетам політичної дії, які підтримують Трампа і Республіканську партію. Загалом сума пожертв сягнула $15 млн.

Раніше Трамп порадив американському підприємцю Ілону Маску «повернутись додому до ПАР» на тлі критики бізнесменом законопроєкту глави держави про податки. При цьому 29 червня Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що добре ставиться до Маска, попри конфлікт.

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Теги: Ілон Маск Tesla

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