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    Німці показали електромобіль, який вміє змінювати колір (відео)

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    BMW iX Flow - Німці показали електромобіль, який вміє змінювати колір (відео)
    BMW iX Flow
    фото з відкритих джерел

    BMW представила електромобіль, який вміє змінювати колір, наче хамелеон

    Німецька BMW представила електричний кросовер iX Flow. Його головна фішка – здатність змінювати колір кузову, наче хамелеон.

    Електромобіль покритий прозорим монохромним шаром спеціального покриття, яке називається E Ink. Завдяки цьому машину можна «перемикати» на різні кольори. Завдяки поступовому поширенню зміни кольору по всій площині, виникає анімаційний ефект.

    На думку дизайнерів BMW, технологія може бути реалізована як зовні, так і всередині майбутніх серійних автомобілів.

    Принцип дії E Ink ґрунтується на такому явищі як електрофорез – переміщення дрібних частинок під впливом електричного поля. Між двома шарами плівок-електродів розміщена рідина з пофарбованими частинками, що виконують роль пікселів. Білі частинки мають позитивний заряд, а темні – негативний. Під час пропускання через електроди струму частинки спливають або навпаки занурюються залежно від заряду.

    Зміна кольору кузова та елементів салону допоможе зменшити споживання енергії, вважають в BMW. Так, біла поверхня відбиває набагато більше сонячного світла. Що дозволить знизити витрати на охолодження влітку. У холодну пору року темний кузов допоможе поглинати більше тепла від сонця.

    В обох випадках вибіркова зміна кольору допоможе скоротити витрати енергії для охолодження або обігріву автомобіля, а в електромобілі це сприятиме збільшенню запасу ходу.

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    Теги: Електромобілі кросовери BMW
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    Німці показали електромобіль, який вміє змінювати колір (відео)