ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

ПЗРК були передані Україні ще у квітні цього року

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ вперше показали в дії шведський переносний зенітно-ракетний комплекс RBS-70, який був доставлений в Україну ще в квітні. Вони знищили російський ударний вертоліт Ка-52 поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Про це повідомляє Defense Express.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними видання, попри те, що ці ПЗРК були передані Україні ще у квітні цього року, це відео є першим з їх застосуванням на полі бою українськими бійцями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На самому початку відео, що шириться мережею, зенітна ракета доволі чітко потрапляє у кадр, хоча сам механізм так званого «холодного пуску» дуже нагадує роботу Javelin, на рахунку якого також вже є збитий Ка-52. Але на відео зафіксовано саме RBS-70.

Характеристики шведського комплексу говорять про те, що RBS-70 є чимось середнім між переносним ЗРК та «класичним» зенітно-ракетним комплексом.

Базовий варіант шведської зброї RBS-70 Mk0 розроблявся ще в далеких 1970-х. Зброя була здатна вражати цілі з відстані до 5 км і на висоті до 3 км. У 1990-х комплекс був модифікований, тому RBS-70 Mk2 вже мав дальність стрільби до 7 км та висоту до 4 км. Вже у 2011 році шведська компанія Saab представила чергову модифікацію компактного ЗРК RBS-70 NG, який міг вражати цілі на відстані до 9 км і на висоті до 5 км, при цьому системи прицілювання давали можливість ефективно вести вогонь незалежно від часу доби і в будь-яких метеоумовах.

«Комплекс RBS-70 розроблявся відповідно до таких вимог збройних сил Швеції, як велика дальність перехоплення на зустрічному курсі, висока точність та ймовірність поразки, стійкість до всіх відомих штучних та природних перешкод, можливість роботи з цілями до самої землі, командне управління по лінії візування можливість подальшого розвитку для застосування в нічний час», – повідомила пресслужба 80-ої ОМБр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, на Запоріжжі у районі н.п. Роботине воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52, також відомий як «Алігатор».