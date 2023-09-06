У Німеччині судять ексрозвідника, який працював на Росію
Слідство встановило, що Карстен Л. співпрацював зі співробітниками ФСБ та передав їм дані GPS про позиції українського озброєння
У Німеччині колишній співробітник розвідки працював на росіян та передавав їм інформацію про HIMARS та системи ППО IRIS-T в Україні. Про це повідомляє Spiegel.
Генеральна прокуратура ФРН звинуватила колишнього керівника підрозділу німецької розвідувальної служби BND Карстена Л. у тому, що він працював на російську розвідку разом зі своїм посередником Артуром Є. Обох чоловіків було затримано ще у 2022 році.
Слідство встановило, що Карстен Л. співпрацював зі співробітниками ФСБ та передав їм дані GPS про позиції реактивних систем HIMARS та систем ППО IRIS-T в Україні. Видання вказує, що Карстен Л. мав доступ до даних прослуховування німецької розвідки та отримував секретну інформацію, яку передавав росіянам через Артура Є.
Судовий процес над підозрюваними проводять у закритому режимі через те, що деякі матеріали справи є державною таємницею. Також влада не повідомляє деталі звинувачення фігурантів. Якщо їх визнають винними, їм загрожує довічне ув'язнення.
Раніше в Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрювали в співробітництві з Росією. Зокрема, російська спецслужба ФСБ намагалася через співробітника BND, якого наразі заарештовано, отримати дані про місцезнаходження артилерійських позицій та позицій ППО української армії.
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