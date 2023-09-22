Ердоган пояснив, чому залишається вірним Путіну

Ердоган вважає, що Росія є одним із провідних виробників зерна у світі, тож «зараз таку країну не можна ігнорувати»

Реджеп Таїп Ердоган: «Росія – не звичайна країна»

Туреччина має намір продовжувати співпрацювати з Російською Федерацією у позитивному ключі, бо це «незвичайна країна». Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Bloomberg.

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«Наразі не можна ігнорувати таку країну. Ми продовжимо наші відносини з Росією у позитивному ключі», - заявив Ердоган.

Президент Туреччини також заявив, що не може дозволити собі погодитись негативним ставленням світових лідерів до російського диктатора Володимира Путіна через вторгнення в Україну. «І лідери, і прем'єр-міністри негативно ставляться до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення вірним. Тому що Росія – не звичайна країна», – додав він.

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В останні тижні Туреччина, зокрема, веде переговори зі світовими лідерами щодо сприяння у страхуванні російського експорту продовольства та добрив.

Нагадаємо, раніше Ердоган пообіцяв припинити війну шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що президент РФ уже не проти зупинити війну. Утім, надії, що це відбудеться найближчим часом – мало.