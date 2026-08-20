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У США створено нову ШІ-систему для захисту критичних об'єктів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У США створено нову ШІ-систему для захисту критичних об'єктів
Atalanta випустила новий інструмент кіберзахисту Argo
фото з відкритих джерел

Компанія Atalanta представила ШІ-систему Argo для захисту інфраструктури від російських та іранських кібератак

Компанія з кібербезпеки Atalanta випустила новий продукт під назвою Argo, який використовує штучний інтелект та складну математику для захисту критично важливої інфраструктури від кібератак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Технологія базується на так званому «розумінні програмного забезпечення» і вже відіграла ключову роль у забезпеченні безпеки супутникової мережі Viasat після російської хакерської атаки, здійсненої в день повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Потреба в нових інструментах захисту зросла на тлі триваючої російської агресії та нових загрозах для кіберінфраструктури з боку Ірану, чиї хакери цього літа атакували системи водопостачання й водовідведення. За словами розробників, Argo є першою комерційно доступною системою, здатною комплексно аналізувати підключені до Інтернету системи на наявність вразливостей. Технологія Atalanta також застосовувалася Міністерством енергетики США в рамках місії Genesis із створення автономних ядерних реакторів.

Розвитку подібних систем сприяли багаторічні інвестиції Агентства перспективних оборонних дослідницьких проектів (DARPA), яке вклало понад $2 млрд у розробку формальних методів кібербезпеки. У Національній лабораторії Айдахо та Пентагоні очікують, що математичні підходи Atalanta впродовж найближчих років стануть золотим стандартом та частиною базових інструментів розробки для Міністерства оборони США.

Як відомо, Сили оборони України вже використовують понад 70 зразків різноманітних систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження ворожих цілей. Деякі моделі здатні переслідувати ціль навіть при втраті GPS-сигналу та роботі РЕБ. 

Теги: кібератака технології штучний інтелект

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