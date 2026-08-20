«Майбутнє пам'ятає»: Батьківщина-Мати засяяла кольорами прапора
Автор проєкту – світловий дизайнер Микола Каблука
Найвищий монумент Європи «Батьківщина-Мати» у Києві відсьогодні щовечора перетворюється на аудіовізуальну інсталяцію «Майбутнє пам'ятає», присвячену 35-річчю Незалежності України. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі.
Побачити інсталяцію можна щовечора з 21:00 до 23:00, показ триватиме до 1 вересня. Кожен цикл на монументі займає п'ять хвилин: одні символи змінюються іншими, а разом вони складають цілісну оповідь про українську історію та самобутність. У проєкції поєднали козацьку вишивку, кримськотатарські орнаменти та знаки давніх цивілізацій, що жили на українських землях, – греків, скіфів і слов'ян.
Автор і задум
Проєкт створив український світловий дизайнер Микола Каблука – для нього це вже не перша робота з цим монументом. У вересні 2025 року його студія проєктувала на «Батьківщину-Матір» символи п'яти опор України: Волі, Стійкості, Любові, Справедливості та Єдності.
На відкритті нинішньої інсталяції міністерка культури Тетяна Бережна звернула увагу саме на її назву:
«Наше майбутнє визначається подіями з нашого минулого, наше майбутнє твориться вже сьогодні й визначається тими рішеннями, які ухвалюють люди кожного дня», – зазначила вона.
Символ, який вцілів
«Батьківщина-Мати» – найвища монументальна скульптура в Європі заввишки 102 метри. Її звели у 1981 році за проєктом скульптора Василя Бородая; монумент стоїть на високому правому березі Дніпра, а в його підніжжі розташований Національний музей історії України у Другій світовій війні.
У ніч на 3 лютого 2026 року російський удар по Києву пошкодив зал слави музею біля підніжжя монумента. Раніше «Главком» повідомляв, що сама скульптура тоді істотно не постраждала, а музей продовжив приймати відвідувачів навіть у пошкодженому крилі. Тепер, напередодні 35-річчя Незалежності, саме цей монумент першим у столиці засяяв кольорами прапора – ще один знак того, що символи країни витримують і відновлюються навіть під обстрілами.
35 років Незалежності серед війни
24 серпня Україна відзначить 35 років від ухвалення Акту проголошення незалежності 1991 року. Для країни це вже п'ятий День Незалежності поспіль, який доводиться зустрічати в умовах повномасштабної війни, – без масових парадів і феєрверків, натомість із хвилинами мовчання за загиблими захисниками, меморіальними заходами та зборами на потреби фронту.
До ювілею готуються й інші ініціативи. 20 серпня стартувала міжнародна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність»: платформа Strichka та спільноти українців за кордоном проведуть марші єдності й святкові акції в низці європейських міст. У самому Києві до 35-річчя майже 255 тисяч киян отримають одноразову адресну матеріальну допомогу на загальну суму 146 млн грн.
Нагадаємо, підсвічувати «Батьківщину-Матір» з нагоди різних подій у Києві вже стало традицією: у січні 2026 року монумент підсвітили кольорами прапорів України та Великої Британії – на знак сторічного партнерства двох країн.
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