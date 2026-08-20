Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Майбутнє пам'ятає»: Батьківщина-Мати засяяла кольорами прапора

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Майбутнє пам'ятає»: Батьківщина-Мати засяяла кольорами прапора
Показ істаляцій триватиме до 1 вересня
фото: соцмережі

Автор проєкту – світловий дизайнер Микола Каблука

Найвищий монумент Європи «Батьківщина-Мати» у Києві відсьогодні щовечора перетворюється на аудіовізуальну інсталяцію «Майбутнє пам'ятає», присвячену 35-річчю Незалежності України. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі.

Побачити інсталяцію можна щовечора з 21:00 до 23:00, показ триватиме до 1 вересня. Кожен цикл на монументі займає п'ять хвилин: одні символи змінюються іншими, а разом вони складають цілісну оповідь про українську історію та самобутність. У проєкції поєднали козацьку вишивку, кримськотатарські орнаменти та знаки давніх цивілізацій, що жили на українських землях, – греків, скіфів і слов'ян.

«Майбутнє пам'ятає»: Батьківщина-Мати засяяла кольорами прапора фото 1

Автор і задум

Проєкт створив український світловий дизайнер Микола Каблука – для нього це вже не перша робота з цим монументом. У вересні 2025 року його студія проєктувала на «Батьківщину-Матір» символи п'яти опор України: Волі, Стійкості, Любові, Справедливості та Єдності.

«Майбутнє пам'ятає»: Батьківщина-Мати засяяла кольорами прапора фото 2

На відкритті нинішньої інсталяції міністерка культури Тетяна Бережна звернула увагу саме на її назву:

«Наше майбутнє визначається подіями з нашого минулого, наше майбутнє твориться вже сьогодні й визначається тими рішеннями, які ухвалюють люди кожного дня», – зазначила вона.

«Майбутнє пам'ятає»: Батьківщина-Мати засяяла кольорами прапора фото 3

Символ, який вцілів

«Батьківщина-Мати» – найвища монументальна скульптура в Європі заввишки 102 метри. Її звели у 1981 році за проєктом скульптора Василя Бородая; монумент стоїть на високому правому березі Дніпра, а в його підніжжі розташований Національний музей історії України у Другій світовій війні.

У ніч на 3 лютого 2026 року російський удар по Києву пошкодив зал слави музею біля підніжжя монумента. Раніше «Главком» повідомляв, що сама скульптура тоді істотно не постраждала, а музей продовжив приймати відвідувачів навіть у пошкодженому крилі. Тепер, напередодні 35-річчя Незалежності, саме цей монумент першим у столиці засяяв кольорами прапора – ще один знак того, що символи країни витримують і відновлюються навіть під обстрілами.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

35 років Незалежності серед війни

24 серпня Україна відзначить 35 років від ухвалення Акту проголошення незалежності 1991 року. Для країни це вже п'ятий День Незалежності поспіль, який доводиться зустрічати в умовах повномасштабної війни, – без масових парадів і феєрверків, натомість із хвилинами мовчання за загиблими захисниками, меморіальними заходами та зборами на потреби фронту.

До ювілею готуються й інші ініціативи. 20 серпня стартувала міжнародна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність»: платформа Strichka та спільноти українців за кордоном проведуть марші єдності й святкові акції в низці європейських міст. У самому Києві до 35-річчя майже 255 тисяч киян отримають одноразову адресну матеріальну допомогу на загальну суму 146 млн грн.

Нагадаємо, підсвічувати «Батьківщину-Матір» з нагоди різних подій у Києві вже стало традицією: у січні 2026 року монумент підсвітили кольорами прапорів України та Великої Британії – на знак сторічного партнерства двох країн.

Читайте також:

Теги: Батьківщина монумент День Незалежності музей Україна робота дизайнер соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МВФ прогнозує для України зростання ВВП у діапазоні 1,0-1,6% у 2026 році та 3,5% у 2027-му
Оцінки без наслідків: що пророкує новий Інфляційний звіт НБУ
9 серпня, 08:38
Удари по складах та НПЗ Росії треба продовжувати
Не помста, а ціна війни. Україна має продовжувати бити по економіці РФ
7 серпня, 16:38
Андерсон Тейлор захоплюється динозаврами та скам’янілостями
Девʼятирічний американець встановив світовий рекорд, відкривши власний музей (фото)
21 липня, 18:00
Міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини виступив проти пришвидшеного вступ України до ЄС
Боснія дорікнула Євросоюзу: Україні відкривають двері у ЄС швидше
30 липня, 03:50
Наземний бойовий робот на позиції Сил оборони України
Україна знайшла спосіб компенсувати нестачу піхоти на фронті – Bloomberg
5 серпня, 03:45
Берлін обмежив тимчасовий захист для частини українських чоловіків
Ще одна країна Європи обмежила тимчасовий захист українцям призовного віку
13 серпня, 21:39
Польська поліція спільно з Агентством внутрішньої безпеки провела операцію із затримання росіянина
У Польщі росіянин готував убивство «незручного для Путіна» громадянина
13 серпня, 17:02
До України приїхала ультраправа блогерка з оточення Трампа Лора Лумер
«Шукаю докази брехні»: в Україну неочікувано приїхала союзниця Трампа
21 липня, 02:30
Владислава Фалюша взяли під варту
Корупція на ремонті доріг. Суд відправив під варту заступника голови Хмельницької ОВА
4 серпня, 14:20

Суспільство

21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Голубовська пояснила, чому багато українців повертаються з Європи в Україну на лікування
Голубовська пояснила, чому багато українців повертаються з Європи в Україну на лікування
«Майбутнє пам'ятає»: Батьківщина-Мати засяяла кольорами прапора
«Майбутнє пам'ятає»: Батьківщина-Мати засяяла кольорами прапора
Яке релігійне свято відзначається 21 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 21 серпня 2026: традиції та молитви
Під дорогою на Львівщині знайдено давні поховання (фото)
Під дорогою на Львівщині знайдено давні поховання (фото)
Зеленський призначив стипендії олімпійським та паралімпійським призерам
Зеленський призначив стипендії олімпійським та паралімпійським призерам

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2026
139K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
81K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Медовий експорт України: які країни скуповують продукт найбільше
Вчора, 21:04
Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Вчора, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Вчора, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Вчора, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
19 серпня, 20:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua