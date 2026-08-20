«Майбутнє пам'ятає»: Батьківщина-Мати засяяла кольорами прапора

Автор проєкту – світловий дизайнер Микола Каблука

Найвищий монумент Європи «Батьківщина-Мати» у Києві відсьогодні щовечора перетворюється на аудіовізуальну інсталяцію «Майбутнє пам'ятає», присвячену 35-річчю Незалежності України. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі.

Побачити інсталяцію можна щовечора з 21:00 до 23:00, показ триватиме до 1 вересня. Кожен цикл на монументі займає п'ять хвилин: одні символи змінюються іншими, а разом вони складають цілісну оповідь про українську історію та самобутність. У проєкції поєднали козацьку вишивку, кримськотатарські орнаменти та знаки давніх цивілізацій, що жили на українських землях, – греків, скіфів і слов'ян.

Автор і задум

Проєкт створив український світловий дизайнер Микола Каблука – для нього це вже не перша робота з цим монументом. У вересні 2025 року його студія проєктувала на «Батьківщину-Матір» символи п'яти опор України: Волі, Стійкості, Любові, Справедливості та Єдності.

На відкритті нинішньої інсталяції міністерка культури Тетяна Бережна звернула увагу саме на її назву:

«Наше майбутнє визначається подіями з нашого минулого, наше майбутнє твориться вже сьогодні й визначається тими рішеннями, які ухвалюють люди кожного дня», – зазначила вона.

Символ, який вцілів

«Батьківщина-Мати» – найвища монументальна скульптура в Європі заввишки 102 метри. Її звели у 1981 році за проєктом скульптора Василя Бородая; монумент стоїть на високому правому березі Дніпра, а в його підніжжі розташований Національний музей історії України у Другій світовій війні.

У ніч на 3 лютого 2026 року російський удар по Києву пошкодив зал слави музею біля підніжжя монумента. Раніше «Главком» повідомляв, що сама скульптура тоді істотно не постраждала, а музей продовжив приймати відвідувачів навіть у пошкодженому крилі. Тепер, напередодні 35-річчя Незалежності, саме цей монумент першим у столиці засяяв кольорами прапора – ще один знак того, що символи країни витримують і відновлюються навіть під обстрілами.

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35 років Незалежності серед війни

24 серпня Україна відзначить 35 років від ухвалення Акту проголошення незалежності 1991 року. Для країни це вже п'ятий День Незалежності поспіль, який доводиться зустрічати в умовах повномасштабної війни, – без масових парадів і феєрверків, натомість із хвилинами мовчання за загиблими захисниками, меморіальними заходами та зборами на потреби фронту.

До ювілею готуються й інші ініціативи. 20 серпня стартувала міжнародна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність»: платформа Strichka та спільноти українців за кордоном проведуть марші єдності й святкові акції в низці європейських міст. У самому Києві до 35-річчя майже 255 тисяч киян отримають одноразову адресну матеріальну допомогу на загальну суму 146 млн грн.

Нагадаємо, підсвічувати «Батьківщину-Матір» з нагоди різних подій у Києві вже стало традицією: у січні 2026 року монумент підсвітили кольорами прапорів України та Великої Британії – на знак сторічного партнерства двох країн.