Найбільший металургійний холдинг України почав використовувати штучний інтелект
Метінвест Ахметова активно впроваджує ШІ для безпеки праці
Група Метінвест почала застосовувати штучний інтелект на своїх підприємствах, щоб покращувати безпеку праці та контролювати якість продукції. Про це розповів керівник R&D центру Metinvest Digital Максим Баланюк на конференції Forbes Tech 2024: Технології для вашого бізнесу».
За його словами, у сфері охорони праці на підприємствах Метінвесту активно використовується рішення на основі комп’ютерного зору: це платформа SPAIS, що інтегрується в промисловий відеонагляд.
«На різних камерах працюють різні моделі, які збирають дані про порушення або дотримання правил безпеки. У такий спосіб ми контролюємо перебування людей у безпечних чи небезпечних зонах і наявність засобів індивідуального захисту. Постійно додаємо нові функції: незабаром з’явиться можливість сигналізувати про появу вогню або диму у небезпечних зонах і таке інше», – каже він.
Ця платформа ефективно працює на кількох підприємствах Метінвесту, і її планують масштабувати на інші активи компанії. Адже, за словами Баланюка, кількість порушень після запровадження нової системи зменшилась.
Ще один новий продукт Metinvest Digital – це рішення на основі комп’ютерного зору, що допомагає аналізувати та контролювати якість продукції, зменшуючи неефективне використання матеріалів і забезпечуючи максимальну відповідність вимогам замовників. Це, своєю чергою, допомагає скоротити витрати, пов'язані зі скаргами та переробкою металу.
«Наразі доступна перша версія продукту: система працює на рівні висококласного експерта. Наступного року ми плануємо випустити вдосконалену версію. Вона буде ще продуктивнішою й перевершить можливості людини, забезпечуючи кращий контроль без втоми», – каже Баланюк.
Перша версія цього рішення щороку приноситиме приблизно 250 тис. доларів економічного ефекту на одне підприємство. А вже наступна версія заощаджуватиме вдвічі більше коштів. Як відомо, компанія Метінвест увійшла до рейтингу 50 найкращих роботодавців України, і отримала перемогу у двох із трьох номінацій у металургійній промисловості – «Підтримка ветеранів і їхніх родин» та «Підтримка добробуту співробітників».
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