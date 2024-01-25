Впливовий однопартієць Трампа: Поразка Росії у наших інтересах
Поразка Росії допоможе уникнути великомасштабного конфлікту в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні
Поразка Росії у війні проти України відповідала б інтересам США. Про це заявив лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл на засіданні Сенату, присвяченому питанням національної безпеки.
«Два роки жорстокої війни Росії в Україні призвели до того, що суверенна держава зазнала жахливих втрат і проти неї було скоєно жахливі військові злочини. Задовго до того, як російські війська зробили перший крок у бік Києва в лютому 2022 року, я наполягав на наданні Україні вирішальних можливостей, необхідних для самозахисту», – сказав Макконнелл.
За його словами, в нього ніколи не було ілюзій щодо того, чому Америка підтримує боротьбу України, адже йдеться про інтереси США.
«У прямих інтересах США, щоб авторитарні лідери не відчували себе в праві перекроювати світову мапу силою», – каже республіканець.
Він вважає, що США повинні стримувати агресивну поведінку інших країн до того, як вона спричинить більш великомасштабний конфлікт і створить пряму загрозу найближчим союзникам і торговим партнерам Сполучених Штатів.
«Прискорення поразки Росії – це саме те, що допоможе нам не зіткнутися з одночасною агресією супротивників у Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні», – заявив Макконелл.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України заявив, що в США закінчилися гроші для допомоги Україні і Вашингтон не може постачати ракети й боєприпаси на тому ж рівні, що й рік тому.
Як повідомлялося, учасники переговорів досі не погодили угоду про безпеку кордону, яка може розблокувати екстрений додатковий запит президента Байдена, що включає також допомогу Україні.
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