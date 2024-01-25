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Збиття Іл-76. Росія досі не показала жертв, але заявила про знахідку на місці катастрофи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збиття Іл-76. Росія досі не показала жертв, але заявила про знахідку на місці катастрофи
У Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76
фото з відкритих джерел

Експерти припускають, що падіння Іл-76 все ж пов’язане з технічними неполадками борта

Росія заявила, що на місці падіння літака Іл-76 у Білгородській області виявила фрагменти нібито частин зенітної керованої ракети. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах РФ.

За словами джерел, знайдені частини відправлять на експертизу, слідство триває.

Натомість російські пропагандисти вже почали заявляти, що Іл-76 нібито збив Patriot. За їхніми словами на це вказує «рівень пошкоджень фюзеляжа».

За ще однією версією росіян, літак нібито підбито ракетою «земля-повітря».

«Схема пошкоджень відповідає боєголовці He-Frag, яка дуже поширена на ракетах класу «земля-повітря». Про це свідчать десятки отворів різного розміру, що утворилися від уламків, що пошкодили фюзеляж внаслідок вибуху боєголовки», – сказав Крістофер Петров, експерт із протиповітряної наземної оборони компанії Janes, яка займається військовою розвідкою.

При цьому експерти припускають, що падіння Іл-76 все ж пов’язане з технічними неполадками борта. Російський військовий експерт Костянтин Сівков наголосив, що Patriot не зміг би збити літак через обмежену максимальну дальність дії комплексів, які є в ЗСУ.

«Швидше за все, пов'язане з неправильною експлуатацією, зараз розбиратимуться в причинах, через які сталася ця аварія. Погодні умови могли спрацювати. Ще щось», – сказав він.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. За його словами, не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту. 

Читайте також: Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
Теги: ракета ЗМІ росія літак війна

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