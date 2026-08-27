Туреччина представила унікальний дрон-амфібію для морського десанту (фото)

Безпілотник має першим досягати узбережжя та вступати у взаємодію з обороною противника

Безпілотник U-MAV має діяти перед основними силами під час висадки на узбережжя

Турецька оборонна компанія FNSS представила нову безпілотну амфібійну платформу U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle), призначену для використання під час морських десантних операцій. Машина має брати на себе найбільш небезпечні завдання першої хвилі висадки, зменшуючи ризик для військових. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву FNSS.

Презентація U-MAV відбулася на виставці TEKNOFEST Mavi Vatan 2026, яка проходила 20–23 серпня на території військово-морської верфі Гельджюк у провінції Коджаелі.

За задумом розробників, безпілотник має першим досягати узбережжя та вступати у взаємодію з обороною противника ще до підходу пілотованих машин. Платформа може використовуватися для знешкодження мін і подолання інженерних перешкод, підготовки ділянки для висадки та подальшої підтримки операції.

U-MAV є частиною концепції взаємодії пілотованих і безпілотних систем. Платформа має працювати разом із морськими штурмовими машинами MAV/ZAHA, які вже перебувають на озброєнні ВМС Туреччини.

Машина має бойову масу близько 8 тонн та оснащена силовою установкою потужністю 300 кінських сил. На воді U-MAV може розвивати швидкість до 7 вузлів, а на суші – до 70 км/год. Таким чином, платформа здатна самостійно долати відстань від води до берега та продовжувати рух після висадки.

Турецький дрон-амфібія U-MAV Фото: FNSS

Одна з головних особливостей U-MAV – модульна конструкція. Обладнання можна змінювати безпосередньо в польових умовах приблизно за 40 хвилин, після чого машина може виконувати різні завдання. FNSS заявляє про 10 можливих конфігурацій. Серед них – вогнева підтримка, розмінування, інженерні роботи, радіоелектронна боротьба, розвідка, введення противника в оману, протидія безпілотникам, позначення перешкод, логістична підтримка та евакуація поранених.

U-MAV може працювати у автономному, дистанційно керованому або комбінованому режимі. Система навігації поєднує супутникові та інерціальні технології, що має дозволяти платформі продовжувати орієнтуватися навіть за погіршення або втрати супутникового сигналу.

Розробники також інтегрували в машину систему обробки зображень із використанням штучного інтелекту. Вона аналізує відеопотік із камер безпосередньо на борту та може передавати оператору дані про виявлені об'єкти замість постійної передачі всього відео. У FNSS наголошують, що головна мета U-MAV – забрати екіпаж із найбільш небезпечної першої хвилі морського штурму. Безпілотна машина має першою долати мінні поля та перешкоди, контактувати з береговою обороною та готувати умови для висадки основних сил.

Варто нагадати, що українські військові випробовують новий дрон-перехоплювач SPYS, який призначений для боротьби зі швидкісними та реактивними безпілотниками. Першу партію з 50 апаратів уже передали українським підрозділам для тестування в бойових умовах.