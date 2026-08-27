Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Туреччина представила унікальний дрон-амфібію для морського десанту (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина представила унікальний дрон-амфібію для морського десанту (фото)
Безпілотник має першим досягати узбережжя та вступати у взаємодію з обороною противника
Фото: FNSS

Безпілотник U-MAV має діяти перед основними силами під час висадки на узбережжя

Турецька оборонна компанія FNSS представила нову безпілотну амфібійну платформу U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle), призначену для використання під час морських десантних операцій. Машина має брати на себе найбільш небезпечні завдання першої хвилі висадки, зменшуючи ризик для військових. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву FNSS.

Презентація U-MAV відбулася на виставці TEKNOFEST Mavi Vatan 2026, яка проходила 20–23 серпня на території військово-морської верфі Гельджюк у провінції Коджаелі.

За задумом розробників, безпілотник має першим досягати узбережжя та вступати у взаємодію з обороною противника ще до підходу пілотованих машин. Платформа може використовуватися для знешкодження мін і подолання інженерних перешкод, підготовки ділянки для висадки та подальшої підтримки операції.

U-MAV є частиною концепції взаємодії пілотованих і безпілотних систем. Платформа має працювати разом із морськими штурмовими машинами MAV/ZAHA, які вже перебувають на озброєнні ВМС Туреччини.

Машина має бойову масу близько 8 тонн та оснащена силовою установкою потужністю 300 кінських сил. На воді U-MAV може розвивати швидкість до 7 вузлів, а на суші – до 70 км/год. Таким чином, платформа здатна самостійно долати відстань від води до берега та продовжувати рух після висадки.

Турецький дрон-амфібія U-MAV
Турецький дрон-амфібія U-MAV
Фото: FNSS

Одна з головних особливостей U-MAV – модульна конструкція. Обладнання можна змінювати безпосередньо в польових умовах приблизно за 40 хвилин, після чого машина може виконувати різні завдання. FNSS заявляє про 10 можливих конфігурацій. Серед них – вогнева підтримка, розмінування, інженерні роботи, радіоелектронна боротьба, розвідка, введення противника в оману, протидія безпілотникам, позначення перешкод, логістична підтримка та евакуація поранених.

U-MAV може працювати у автономному, дистанційно керованому або комбінованому режимі. Система навігації поєднує супутникові та інерціальні технології, що має дозволяти платформі продовжувати орієнтуватися навіть за погіршення або втрати супутникового сигналу.

Розробники також інтегрували в машину систему обробки зображень із використанням штучного інтелекту. Вона аналізує відеопотік із камер безпосередньо на борту та може передавати оператору дані про виявлені об'єкти замість постійної передачі всього відео. У FNSS наголошують, що головна мета U-MAV – забрати екіпаж із найбільш небезпечної першої хвилі морського штурму. Безпілотна машина має першою долати мінні поля та перешкоди, контактувати з береговою обороною та готувати умови для висадки основних сил.

Варто нагадати, що українські військові випробовують новий дрон-перехоплювач SPYS, який призначений для боротьби зі швидкісними та реактивними безпілотниками. Першу партію з 50 апаратів уже передали українським підрозділам для тестування в бойових умовах.

Читайте також:

Теги: війна Туреччина дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Падіння дрона у Румунії, березень 2026 року
Дрон залетів до Румунії під час масованої атаки РФ на Україну
20 серпня, 09:04
Трагедія у Кривому Розі, кадрові рішення щодо Sense Bank. Головне за 21 серпня 2026
Трагедія у Кривому Розі, кадрові рішення щодо Sense Bank. Головне за 21 серпня 2026
21 серпня, 21:42
90% нових контрактників, за даними документа, використовують для поповнення вже наявних втрат
Хакери зламали «Сбербанк» і дізналися втрати армії РФ: що показали отримані документи
25 серпня, 16:39
Нещодавно виявлена ​​11 000-річна композитна статуя в Карахантепе зображує людську фігуру, що сидить на спині леопарда
Аналогів немає у світі: знайдено вражаючу фігуру людини на леопарді віком 11 тис. років
Вчора, 14:38
Під час зустрічі Лукашенко і Путін обговорять ключові питання «забезпечення безпеки»
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Сьогодні, 18:18
ДБР повідомило про нові підозри у справі полку «Скеля»
Оголошено нові підозри у справі про знущання з військових полку «Скеля»
28 липня, 12:32
Через ракетну атаку РФ загинули люди
Удар по Печенігах на Харківщині. Зеленський пообіцяв відплату Росії
18 серпня, 11:28
Захисникові назавжди 42 роки
Майстер спорту з вільної боротьби, тренер та воїн. Згадаймо Костянтина Соломакіна
23 серпня, 09:00
Путін може попросити у Кім Чен Ина ще 50 тис. військових
Північна Корея відправила до Росії сотні операторів ударних дронів – ГУР
21 серпня, 16:54

HiTech

У Великій Британії вперше у світі чоловіку видалено пухлину мозку за допомогою ШІ
У Великій Британії вперше у світі чоловіку видалено пухлину мозку за допомогою ШІ
Туреччина представила унікальний дрон-амфібію для морського десанту (фото)
Туреччина представила унікальний дрон-амфібію для морського десанту (фото)
Працівники єврозони економлять три години на тиждень завдяки ШІ
Працівники єврозони економлять три години на тиждень завдяки ШІ
Meta обмежить користування Facebook та Instagram для підлітків і закликала TikTok та YouTube долучитися
Meta обмежить користування Facebook та Instagram для підлітків і закликала TikTok та YouTube долучитися
Apple назвала дату презентації нових iPhone: компанія покаже новинку
Apple назвала дату презентації нових iPhone: компанія покаже новинку
Білл Гейтс закликав запровадити новий податок через загрозу ШІ
Білл Гейтс закликав запровадити новий податок через загрозу ШІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
48K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
44K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Сьогодні, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua