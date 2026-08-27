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Одразу п'ять дронів залетіли до Молдови під час масованого удару РФ по Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Одразу п'ять дронів залетіли до Молдови під час масованого удару РФ по Україні
Під час російської атаки безпілотники неодноразово перетинали українсько-молдовський кордон
фото: Мінрозвитку (ілюстративне)

Крім того, поблизу однієї з молдовських трас знайшли уламки літального апарата, схожого на безпілотник

У ніч проти 27 серпня під час російської повітряної атаки на Україну п'ять безпілотників порушили повітряний простір Молдови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Молдови.

Перший дрон зафіксували о 03:56 поблизу селища Беляєвка. Він рухався в напрямку Паланки, однак уже за хвилину повернувся до повітряного простору України. Другий безпілотник помітили о 03:59 з боку українського Старокозачого поблизу молдовського населеного пункту Каплани. О 04:10 він зник із систем моніторингу поблизу села Карагасани.

Ще один дрон о 04:09 перетнув кордон з Україною та рухався за маршрутом Паланка – Крокмаз – Оланешти – Пуркарі – Рашкаєці. О 04:24 безпілотник зник із радарів поблизу Первомайська неподалік прикордонної зони.

Четвертий безпілотник залетів до Молдови о 04:16 у напрямку Паланки, після чого продовжив рух у бік українського населеного пункту Маяки. П'ятий дрон зафіксували о 05:50 поблизу пункту пропуску «Сейць – Лісове». О 06:02 він залишив повітряний простір Молдови та рушив у напрямку українського пункту пропуску «Лісове».

У Міноборони Молдови наголосили, що несанкціоновані прольоти безпілотників стали наслідком російської повітряної атаки на Україну.

«Несанкціоновані прольоти над повітряним простором нашої країни відбулися внаслідок повітряних атак Російської Федерації на Україну. Національні органи влади спільно з партнерами продовжують моніторинг повітряного простору задля безпеки населення», – йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу траси Кишинів – Бессарабка у Молдові чоловік виявив уламки літального апарата, схожого на безпілотник. Про знахідку він повідомив поліцію.

Правоохоронці прибули на місце та оточили територію, де лежали уламки. Фахівці мають дослідити знайдений об'єкт, щоб встановити його тип, походження та обставини, за яких він опинився у цій місцевості.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня російські війська атакували «шахедами» міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка» на українсько-молдовському кордоні. Внаслідок удару було пошкоджено інфраструктуру та виникла пожежа, через що пропуск людей і транспортних засобів тимчасово призупинили.

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Теги: дрон Молдова безпілотник поліція

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