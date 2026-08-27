ЗСУ випробовують дрон зі швидкістю 600 км/год для знищення реактивних «Шахедів»

Український перехоплювач проходить бойові випробування, а після них очікують перші підтверджені випадки ураження ворожих цілей

Українські військові випробовують новий дрон-перехоплювач SPYS, який призначений для боротьби зі швидкісними та реактивними безпілотниками. Першу партію з 50 апаратів уже передали українським підрозділам для тестування в бойових умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Технологічні Сили України».

Розробником SPYS є українська компанія WIY Drones. За даними виробника, дрон здатний розвивати швидкість до 600 км/год, а його робоча швидкість становить до 450 км/год. Таких показників вдалося досягти завдяки спеціально розробленим українським двигунам та електроніці.

Що відомо про SPYS

Перехоплювач має дальність польоту близько 20–30 км та бойову частину масою 300 грамів. Його конструкція передбачає короткотривале перебування в повітрі, однак висока швидкість дозволяє швидко наближатися до повітряної цілі.

Фото: WIY Drones

SPYS розробляють з урахуванням необхідності перехоплення ворожих дронів не лише навздогін, а й на зустрічному курсі. Це особливо актуально для реактивних безпілотників, які можуть рухатися зі швидкістю до 550–600 км/год.

Розробники також працюють над системою автономного наведення. Вона має допомагати апарату самостійно визначати траєкторію перехоплення та коригувати політ після запуску. Передбачені функції автоматичної фіксації цілі та підриву бойової частини.

Чому Україні потрібні такі дрони

Поява реактивних версій російських «Шахедів» створила новий виклик для української протиповітряної оборони. Такі безпілотники значно швидші за традиційні ударні дрони, тому для їхнього перехоплення потрібні відповідні за швидкістю засоби. Саме для цього і створюють SPYS. Його основною перевагою має стати можливість швидко скоротити дистанцію до цілі та перехопити її до того, як вона досягне визначеного об'єкта.

Водночас SPYS поки проходить бойові випробування, тому говорити про гарантоване знищення ним реактивних «Шахедів» ще зарано. Передача першої партії військовим має дозволити перевірити роботу системи в реальних умовах та зібрати дані для її подальшого вдосконалення.

Після випробувань розробники планують провести кодифікацію перехоплювача та масштабувати його виробництво. Україна розвиває окремий клас швидкісних дронів, які можуть доповнити традиційні засоби ППО у боротьбі з новими типами безпілотників окупантів. Варто нагадати, що окупанти показали новий дрон, який може «зруйнувати цілу будівлю».