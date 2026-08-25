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Хакери зламали «Сбербанк» і дізналися втрати армії РФ: що показали отримані документи

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Хакери зламали «Сбербанк» і дізналися втрати армії РФ: що показали отримані документи
90% нових контрактників, за даними документа, використовують для поповнення вже наявних втрат
фото: Генштаб ЗСУ

У внутрішній аналітичній записці банк оцінив втрати Росії у 20-25 тисяч військових щомісяця

Хакерське угруповання Black Mirror оприлюднило внутрішню аналітичну записку російського «Сбербанку», у якій міститься оцінка ситуації з російською армією та можливих сценаріїв завершення війни проти України. Про це пише «Главком» з посиланням на опубліковані хакерами документи.

За твердженням хакерів, вони отримали його з листування голови «Сбербанку» Германа Грефа. Документ датований квітнем 2026 року. У записці аналітики оцінюють військові втрати Росії на рівні 20-25 тисяч людей на місяць. При цьому близько 90% нових контрактників, за даними документа, використовують для поповнення вже наявних втрат, а не для формування нових підрозділів.

Автори також вказують на серйозний дефіцит кадрів у російському оборонно-промисловому комплексі. За їхньою оцінкою, підприємствам бракує від 80 до 400 тисяч працівників. Серед найбільш проблемних напрямів названі мікроелектроніка, виробництво боєприпасів та двигунів.

Окремо у внутрішньому документі зазначається, що Росія втратила до 35% компонентів систем протиповітряної оборони, а темпи відновлення комплексів С-300 та С-400 нібито відстають від темпів втрат. Через це, за оцінкою аналітиків, російські тилові об'єкти можуть ставати дедалі вразливішими для українських ударів.

У документі також описано економічні проблеми РФ. Серед них – дефіцит бюджету, падіння нафтогазових доходів та висока ключова ставка. Автори зазначають, що систематичні українські удари призвели до пошкодження 10–15% російських нафтопереробних потужностей станом на квітень.

Аналітики банку розглянули вісім сценаріїв завершення війни. Найбільш імовірним вони назвали замороження конфлікту з частковим зняттям санкцій – 32%. Ще 22% відвели сценарію так званої «корейської заморозки», 15% – продовженню війни ще на два-три роки.

При цьому ймовірність вирішальної військової переваги Росії оцінили лише у 7%. У такому сценарії Москва мала б захопити всі території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у межах їхніх адміністративних кордонів, а також Харківську область і змусити Україну до переговорів.

Варто нагадати, що Кремль відреагував на пропозицію України по Донбасу. 

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Теги: хакер війна Сбербанк Росії

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