Аналогів немає у світі: знайдено вражаючу фігуру людини на леопарді віком 11 тис. років

Нещодавно виявлена ​​11 000-річна композитна статуя в Карахантепе зображує людську фігуру, що сидить на спині леопарда

Особливість знахідки полягає у незвичному поєднанні людської фігури та леопарда

Археологи під час розкопок у Карахантепе на південному сході Туреччини виявили статую віком близько 11 тис. років. Скульптура заввишки 70 см зображує людину, яка сидить на спині леопарда. Про знахідку 25 серпня оголосив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, повідомляє «Главком» із посиланням на Arkeo News.

Статую виявили під час розкопок 2026 року на лавці, що тягнулася вздовж стіни споруди діаметром близько трьох метрів. Підлога приміщення була вимощена плоским камінням.

За словами Ерсоя, скульптура має стиль, якого раніше не знаходили в Карахантепе. Детальної археологічної публікації про знахідку поки немає, тому її точне датування, техніка виготовлення та значення залишаються предметом подальшого вивчення.

фото: міністерство культури і туризму Туреччини

Особливість знахідки полягає у незвичному поєднанні людської фігури та леопарда. Раніше в Карахантепе археологи виявили три композиції, у яких людина несе леопарда на спині. Керівник розкопок професор Неджмі Карул зазначав, що хижаків у цих скульптурах зображували живими, пильними та агресивними, а не як мертву здобич.

Леопардів у Карахантепе також зображували окремо. Археологи знаходили їхні голови, невеликі фігурки та різьблені мотиви на каменях монументальних споруд.

Нова композиція змінює звичне для цього місця зображення: цього разу не людина несе хижака, а сама сидить на ньому. Археологи поки не можуть точно визначити символічне значення такої сцени, оскільки детальна наукова публікація про знахідку ще не вийшла.

Археологи ретельно очищають нещодавно виявлену 11 000-річну статую людини та леопарда під час розкопок у Карахантепе фото: Міністерство культури та туризму Туреччини

Систематичні розкопки в Карахантепе тривають із 2019 року. Поселення займає близько 14 гектарів, а археологи вже виявили там понад 250 т. подібних каменів. Поряд із житловими приміщеннями дослідники знаходять монументальні споруди з кам’яними лавками, колонами, людськими фігурами та зображеннями тварин.

Розкопки виявили житлові приміщення поряд з більшими спорудами, що містять кам’яні лавки, колони, різьблені людські фігури та зображення тварин.

У 2023 році в Карахантепе також знайшли монументальну чоловічу статую заввишки близько 2,3 метра. Її встановили на кам’яній лавці, прикрашеній зображенням леопарда, поруч із фігурою грифа.

Нагадаємо, у Нідерландах в одній із церков міста Маастрихт виявили незвичний скелет. Він може належати відомому французькому мушкетеру д’Артаньяну. Після смерті д’Артаньяна було невідомо, що сталося з його тілом та де його поховали. Він помер у 1673 році під час облоги Маастрихта в ході Голландської війни.