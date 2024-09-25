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Найближчим часом людство зіткнеться з надрозумом: творець ChatGPT зробив заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Найближчим часом людство зіткнеться з надрозумом: творець ChatGPT зробив заяву
Штучний інтелект, вважає Альтман, буде здатний розв'язувати надскладні завдання і відкриє перед людством шлях до світлого майбутнього
фото: Shutterstock

Сем Альтман: У майбутньому кожна людина зможе користуватися «персональною командою ШІ»

Генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман вважає, що в найближчі кілька тисяч днів людство зіткнеться з появою надінтелекту. Про це він повідомив у своєму блозі.

На його думку, це призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери «загального процвітання».

Альтман зазначив, що розвиток надінтелекту може зайняти більше часу, ніж він очікував, однак це лише питання часу. Він пророкує, що в недалекому майбутньому люди зможуть робити речі, які наші предки вважали б магією. Ця здатність, за його словами, не буде результатом генетичних змін, а виникне завдяки суспільству, яке стало розумнішим і ефективнішим за будь-яку окрему людину, що можна розглядати як форму колективного інтелекту.

«З плином часу люди стали значно здібнішими; вже зараз ми можемо робити те, що наші попередники вважали неможливим», – йдеться у дописі розробника.

Штучний інтелект, вважає Альтман, буде здатний розв'язувати надскладні завдання і відкриє перед людством шлях до світлого майбутнього.

У цьому майбутньому кожна людина зможе користуватися «персональною командою ШІ», яка допомагатиме справлятися з повсякденними завданнями, а «віртуальні експерти» зроблять наше життя простішим. Віртуальні наставники усунуть складнощі в навчанні, адаптуючись до потреб кожної дитини. Усі зможуть отримати якісну освіту та необхідні навички, що забезпечить успіх у світі з величезним вибором професій і призведе до безпрецедентного процвітання.

Водночас розвиток технологій штучного інтелекту призведе до дефіциту міді, заявила фінансова директорка гірничодобувної компанії ВНР Billiton Вандіта Пант. За її словами, які наводить Financial Times, наразі дата-центри споживають менше 1% міді, проте до 2050 року ця цифра становитиме 6-7%.

До слова, штучний інтелект неочікувано почав «тупішати».‌ В останні місяці користувачі штучного інтелекту, наприклад ChatGPT від OpenAI, помітили погіршення якості відповідей системи, і відзначають що вони почали давати більш дурні відповіді на запитання, і стають більш «ледачими».

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Теги: штучний інтелект робототехніка розробка Chat GPT

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