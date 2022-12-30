В Україну прибули нові Starlink: хто отримає термінали
Третя партія Starlink надійшла від Польщі
Україна отримала нову партію терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх передадуть для підтримки медичної й енергетичної сфери, а також у «Пункти незламності». Про це повідомив прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що це вже третя партія Starlink, яку Україна отримала від Польщі. До кінця січня прибуде решта модулів з великої партії.
Шмигаль подякував польському уряду та прем'єру Матеушу Моравецькому за допомогу.
«Дякуємо партнерам та друзям із Польщі, які підтримують нас у боротьбі за свободу», – зазначив він.
До слова, Мінцифри пояснило, чому Маск невдоволений використанням Starlink в Україні – українці використовують значно більший трафік, аніж інші.
Нагадаємо, раніше компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти витрати на себе.
На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну глава компанії SpaceX Ілон Маск відхилив запит української сторони на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях. Після цього і скандальних заяв про можливі умови миру з країною-терористкою РФ українці відреагували на зміну політики Маска щодо України.
Проте пізніше Ілон Маск заявив, що продовжить оплачувати послуги Starlink для України.
Як відомо, в Україні з’являться публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії. Для створення точок буде використана частина з 1 570 терміналів Starlink, які Україна отримала від Польщі.
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