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Верше в історії відбулася пряма трансляція з орбіти Марса

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Верше в історії відбулася пряма трансляція з орбіти Марса
Камера розташована на висоті 17,5 тисяч км над поверхнею Марса
фото: скриншот відео (European Space Agency/YouTube)

Зонд Mars Express відправляв знімки планети кожні 50 секунд

Європейське космічне агентство (ESA) провело перший в історії прямий ефір із Марса. Зображення планети в режимі реального часу передавав зонд Mars Express. Про це повідомляє Daily Mail.

Трансляція стартувала 2 червня о 17:00 за київським часом. Mars Express відправляв знімки планети кожні 50 секунд. Для передачі сигналу потрібно було від трьох до 22 хвилин – саме стільки становила затримка зображення від реального часу.

Стрім відбувся на офіційному YouTube-каналі агентства.

Як зазначається, дослідники готували стрім кілька місяців. Зараз камера розташована на висоті 17,5 тисяч км над поверхнею Марса.

Міжпланетну станцію Mars Express було запущено 2 червня. Спочатку вона була технічною камерою для спостереження за відділенням посадкового модуля Beagle 2. За кілька років її було перероблено на веб-камеру Mars.

Нагадаємо, науковці показали перше фото Землі з нового європейського супутника Flexible Combined. На світлині видно Європу, Африку та Атлантику з великим рівнем деталізації.

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Теги: космос відео

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