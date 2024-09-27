Український паралімпієць став чемпіоном світу з шосейного велоспорту

Світова першість триває у Цюріху, Швейцарія

Український паравелосипедист Єгор Дементьєв виграв «золото» чемпіонату світу-2024 з шосейного велоспорту у груповій гонці у класі C5.

На фініші українець показав результат 2.15,02 і на долі секунди випередив американця Елуана Гардона («срібло») та бразильця Лауро Чамана («бронза»).

Це вже друга нагорода спортсмена на цьому чемпіонаті світу, першою була бронза в індивідуальній гонці з роздільним стартом.

Чемпіонат світу з пара велоспорту проводяться разом з чемпіонатом світу серед олімпійців. Саме в пара змаганнях беруть участь спортсмени 49 країн світу. Україна представлена 2-ма спортсменами, повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

Відзначимо, що світова першість триває у Цюріху, Швейцарія.