Уряд США здобув історичну перемогу у першій антимонопольній справі проти Google

Суд у США визнав Google порушником антимонопольних норм

Федеральний суд округу Колумбія ухвалив, що компанія Google зловживала своїм становищем на ринку, щоб «придушити» конкуренцію серед пошукових систем. Про це пише The Washington Post. Таким чином, уряд США переміг у першій великій антимонопольній справі проти технологічного гіганта за більш ніж два десятиліття.

«Google – монополіст, і він діє відповідним чином, щоб зберегти монополію», – наводить видання витяг із 276-сторінкового рішення судді Аміта Мехта. «Необмежене підвищення цін сприяло різкому зростанню доходів Google і дозволило їй підтримувати високі та надзвичайно стабільні операційні прибутки», – також йдеться у рішенні суду.

Суд погодився з висновками Мін'юсту США про те, що компанія порушила антимонопольне законодавство, уклавши контракти з Apple та іншими виробниками смартфонів, які зобов'язують встановити Google як пошукову систему за умовчанням. Також суддя ухвалив, що компанія поставила своїх конкурентів у невигідне становище на ринку реклами.

За словами судді, монополізувавши пошук на телефонах та у браузерах, Google зміг послідовно підвищувати ціни на онлайн-рекламу без жодних наслідків. «Докази, отримані в ході судового розгляду, переконливо свідчать: монопольна влада Google, що підтримується ексклюзивними дистриб'юторськими угодами, дозволила Google підвищити ціни на текстові оголошення без будь-яких суттєвих обмежень конкуренції», – заявив суддя Мехта. Google контролює близько 90% ринку онлайн-пошуку та 95% на смартфонах.

«Ця перемога над Google – історична перемога для американського народу. Жодна компанія – незалежно від того, наскільки вона велика чи впливова – не стоїть вище за закон», – йдеться у заяві генерального прокурора США Мерріка Гарланда. Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр також привітала рішення суду.

Президент Alphabet (володіє Google) з глобальних питань Кент Вокер повідомив, що компанія планує оскаржити це рішення. Компанія неодноразово заявляла, що користувачі самі обирають, яким пошуковцем користуватися на своїх смартфонах. У вересні суд почне розглядати ще одну справу проти Google через її становище на ринку реклами. Аналогічні позови були подані проти Apple, Amazon та Meta.

У чому винен Google?

Антимонопольні органи стверджують, що Google незаконно утримує монополію на онлайн-пошук та пов'язану з ним рекламу. Уряд заявив, що Google протягом десятиліть платив Apple, Samsung та іншим компаніям мільярди за пріоритетне розміщення на смартфонах та веб-браузерах. Ця позиція за умовчанням дозволила Google створити саму використовувану пошукову систему у світі і забезпечила понад $300 млрд річного доходу, що в основному генерується пошуковою рекламою.

Після оголошення судового рішення акції Alphabet впали майже на 4,5% до $159,25 на закритті в Нью-Йорку. Реклама Google склала 77% від загального обсягу продажу Alphabet у 2023 році. Apple, яка в залежності від вжитих заходів може втратити мільярди доларів на виплатах Google за те, щоб її пошукова система стала стандартним браузером на iPhone, впали на 4,8%, до $209,27.

Нагадаємо, що раніше Google неодноразово звинувачували в порушенні антимонопольного законодавства – компанія за допомогою різних інструментів представляє себе одночасно постачальником і покупцем рекламних послуг, а також проводить онлайн-аукціони.

Раніше Росія оштрафувала компанії Google і TikTok через невиконання розпорядження регулятора зв'язку Роскомнагляд щодо забороненого контенту.Таганський районний суд Москви оштрафував Google на 5 млн рублів ($58 038) і TikTok на 4 млнрублів за те, що вони не змогли виявити контент, який дуже схожий на контент, який їх раніше зобов’язали видалити.