Росіяни втратять доходи від реклами в Google: сервіс відключив монетизацію

Листи з інформацією про відключення монетизації отримали російські видавці та блогери

Google AdSense давала змогу російським блогерам заробляти на YouTube навіть після вимкнення монетизації у 2022 році

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із Росії. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна», – йдеться в повідомленні команди Google Payments.

Зазначається, що заробіток за липень буде виплачено між 21 і 26 серпня, якщо в обліковому записі не призупинено отримання платежів і досягнуто порогів оплати.

AdSense дає змогу автоматично розміщувати на сайтах текстову та графічну рекламу, що підходить за контекстом до інформації на цих сайтах.

Повідомляється, що Google AdSense давала змогу російським блогерам заробляти на YouTube навіть після вимкнення монетизації у 2022 році, хоча й у менших обсягах.

Таким чином, власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

Нагадаємо, російська влада обмежила роботу YouTube, понизивши швидкість доступу до сервісу до рівня, еквівалентного блокуванню. Російські користувачі Youtube скаржаться на повну зупинку відеохостингу.

До слова, наприкінці липня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн попередила, що швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися на 70%. За її словами, це вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу.