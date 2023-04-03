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Залучення незалежних юристів та слідчих сприятимуть ефективній роботі санкцій проти російського бізнесу в ЄС, – ексдепутатка Європарламенту Сільвія Пуш

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Залучення незалежних юристів та слідчих сприятимуть ефективній роботі санкцій проти російського бізнесу в ЄС, – ексдепутатка Європарламенту Сільвія Пуш
Сільвія Пуш
фото з відкритих джерел

Експерти зазначають: щоб розібратися із заплутаною структурою зв'язків російського бізнесу, необхідне міждержавно-приватне співробітництво

Щоб завадити російському бізнесу обходити санкції, до пошуку та виявлення російських активів у ЄС потрібно залучати професійних слідчих, юристів та приватних експертів. Про це в коментарі польському виданню Rzeczpospolita розповіла Сільвія Пуш – колишня депутатка Європарламенту, а сьогодні президентка фонду World Anew Foundation. 

Зараз у Польщі активно дискутується тема щодо створення спеціального фонду для збору грошей на післявоєнне відновлення України. За задумом, поповнюватиметься фонд коштом заморожених активів російських олігархів та компаній, пов'язаних із кремлем, що діють у межах ЄС. 

Останнім часом знаходити російські гроші в ЄС стає все складніше, адже російський бізнес намагається обходити санкції через треті країни. Такі як, наприклад, Арабські Емірати чи Кіпр. 

Зі слів Сільвії Пуш, щоб втілити задум та забезпечити ефективність санкцій, європейським державним інституціям знадобиться залучення великої кількості незалежних юристів та слідчих, які цілеспрямовано шукатимуть російські активи в ЄС. Зокрема відомо, що World Anew Foundation також буде активно сприяти пошуку прихованих російських активів у європейських і не тільки компаніях.

«Але щоб санкції проти російського бізнесу в Європі ефективно працювали, європейським державним інституціям знадобиться залучення великої кількості експертів – юристів та слідчих. Вони проводитимуть пошук та ідентифікацію російських активів в Європі. Адже, попри значну кількість вже запроваджених заходів, пов'язані з кремлем компанії й олігархи вміють обходити санкції. З нашого боку необхідні контрзаходи, щоб підтримувати державні структури і водночас збирати кошти на відновлення України», – заявила Сільвія Пуш. 

Експерти також зазначають: щоб розібратися із заплутаною структурою зв'язків російського бізнесу, необхідне міждержавно-приватне співробітництво.

У таких операціях бере участь багато людей, і вони можуть бути дорогими, говорять юристи. Ось чому тут часто вступають у гру так звані фонди вирішення спорів та судові фонди. 

Такі фонди вже є в Польщі, а Регламент ЄС про санкції та спеціальний акт Польщі щодо цього надають широкий спектр можливостей для боротьби зі спробами обійти обмеження. 

Нагадаємо, найближчими тижнями Єврокомісія має запровадити одинадцятий пакет санкцій проти компаній, пов'язаних із кремлем. Нові санкції покликані ліквідувати можливості для російського підсанкційного бізнесу уникати вже наявні обмеження. 

Теги: бізнес санкції Єврокомісія

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