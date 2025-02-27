Уряд США розпочав засідання з молитви вдячності за Трампа (відео)

Трамп відкрив засідання свого кабінету міністрів молитвою за себе

Засідання уряду Сполучених Штатів Америки за участю президента Дональда Трампа було відкрито молитвою, під час якої прозвучали слова подяки за його лідерство. Про це поівдомляє «Главком» з посиланням на відповідне відео, яке з’явилось в мережі.

«Слава Богу за президента Трампа», – прозвучало під час молитви.

Молитва за Трампа



Засідання кабінету міністрів США за участю президента Трампа було відкрито молитвою, під час якої прозвучали слова подяки за його лідерство: Дякуємо, Боже, за президента Трампа... pic.twitter.com/9cmFvISdB8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 27, 2025

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «може забути про НАТО».

Також Трамп заявив, що США повернуть гроші, які надали Україні.

Крім того, президент США сказав, що не буде надавати «занадто багато» гарантій безпеки Україні. – «Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід. Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми будемо залишатися партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато».

У Вашингтоні також заявили, що вступ України до НАТО наразі не обговорюється та не стоїть на порядку денному. Оскільки для США це означало б лише одне – негайне втручання американських військ.До слова, завтра, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Трампом.