Чому не працює Facebook: причину збою з’ясували остаточно

Відомий спеціаліст з питань кібернетичної безпеки пояснив, чому не працює сайт та додаток Facebook, а також пов’язані з ним компанії – WhatsApp та Instagram

Схоже, припущення стосовно причин збою у роботі Facebook та пов’язаних соціальних мереж – WhatsApp та Instagram – підтвердилися. Головний винуватець збою – сама компанія. Про це написав відомий експерт з питань кібернетичної безпеки Брайан Кребс.

За його словами, 4 жовтня Facebook відкликати цифрові записи, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

«Простіше кажучи, вранці (4 жовтня – ред.) Facebook забрав карту, в якій розповідалося комп'ютерам світу, як знайти сайти компанії в інтернеті. В результаті, коли хтось вводить Facebook.com у браузер, браузер не має уявлення, де знайти Facebook.com», – пояснив Кребс.

Збій також завдав удару по співробітниках Facebook, які втратили можливість спілкуватися один з одним. Це пояснюється тим, що електронна пошта та інші інструменти комунікації у Facebook управляються за допомогою тих самих доменів, які зараз заблоковані.

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.